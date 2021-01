Comune di Palermo cerca volontari anti-assembramento nelle scuole

Il Comune di Palermo in sinergia con Cesvop cerca volontari anti-assembramento per garantire il rispetto delle misure anti-Covid all’esterno delle scuole che, in Sicilia, dovrebbero riaprire l’1 febbraio. Il Comune siciliano cerca, pertanto, circa 300 volontari. Qual è la mansione dei volontari? Assicurare una vigilanza anti-assembramenti davanti agli istituti scolastici.

L’avviso è reperibile online sul sito Cesvop ed è rivolto alle associazioni e agli enti di Terzo settore. Si può dare la propria disponibilità compilando il modulo online entro il 29 gennaio. “Una collaborazione richiesta al Cesvop- dichiara l’assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano- che si è manifestato disponibile ad essere al fianco dell’Amministrazione Comunale per assicurare l’ingresso e all’uscite delle scuole il rispetto delle regole anti Covid, a garanzia del bene comune e della salute pubblica”

G.G.