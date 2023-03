“Sano e biologico” rappresentano delle parole cult che compongono il “manifesto” dei Millennials, la generazione con una sviluppata sensibilità nei confronti della Natura, dell’Ambiente, dell’amore di sé in chiave “green”. Ecco, pertanto, sette nuove abitudini da adottare ogni giorno in tema di bellezza e mood psicofisico. Obiettivo: reimpostare lo stile di vita su ritmi più sani e risultati più efficaci.

1. Volersi bene tramite la riscoperta di una propria vita versione “slow”

La vita “multitasking” impone un ritmo incalzante, una velocità di pensiero/organizzazione/azione che non sempre è facile sostenere. Eppure “volersi bene” implica un’attenzione particolare verso se stessi che può rivelarsi efficace soltanto rallentando il ritmo frenetico a cui si è abituati. La riscoperta di una propria vita versione “slow” permetterà di agire con più determinazione e cognizione di causa. Al mattino, invece di alzarsi e iniziare subito la propria routine “correndo” e senza prendersi del tempo per sé, bisogna rallentare i propri ritmi e “ritagliare” dieci minuti per riflettere e meditare. Servirà a liberare la mente da eventuali ansie e preoccupazioni e a dare un mood positivo alla giornata.

2. Volersi bene eliminando gli alimenti raffinati, sì ai cibi integrali

Dieta non significa “non mangiare” o “mangiare meno”, significa: fare scelte più consapevoli e sane per il proprio corpo. Occorre puntare sulle farine integrali per pane, pasta, biscotti e altri prodotti da forno anziché su quella bianca classica. È ormai indubbio, infatti, che la farina integrale sia la migliore in assoluto a livello nutrizionale, perché contenendo tutte le parti del chicco è un alimento completo, soprattutto se macinata a pietra, quindi non soggetta a surriscaldamento che potrebbe limitarne i principi nutritivi.

Diversamente, la farina bianca, essendo sottoposta al processo di eliminazione di tutte le parti migliori, ovvero germe e crusca, resta semplicemente piena di amido, cioè carboidrati semplici ricchi di zuccheri. In sostanza, non dà quasi nulla al nostro organismo ma, al contrario, contribuisce al rialzo della glicemia.

3. Volersi bene limitando l’uso delle bibite zuccherate

“Bere responsabilmente” significa imparare a selezionare le bevande, evitando quelle ricche di additivi e zuccheri dannosi per l’organismo e puntando l’attenzione su sieri e succhi biologici o tisane naturali dalle proprietà benefiche, inoltre è chiaramente necessario ridurre l’uso di bevande alcoliche. A questo si associa anche il fatto di bere almeno 2/3 litri d’acqua quotidiani, una corretta idratazione corporea è infatti alla base della condizione di benessere ed è anche condizione base per alimentare la luminosità epidermica.

4. Volersi bene praticando lo Yoga: benefici al corpo e alla mente

Lo yoga aiuta a rilassarsi e a ritrovare la calma, stimola il sistema nervoso e riduce la stanchezza. Praticare yoga insegna a respirare meglio, in maniera più profonda e meno impulsiva e questo permette anche al corpo di rilassarsi, richiede molta concentrazione dal momento che è necessario ricordare le diverse posizioni per portare a termine le varie sequenze senza perdere la connessione tra corpo e mente. Il risultato è: una maggiore capacità di concentrazione anche nella vita quotidiana e nello svolgimento delle diverse attività e un miglioramento della memoria a breve e lungo termine.

Praticare yoga non fa bene solo alla mente ma anche al corpo: le varie sequenze da eseguire permettono di attivare tutti i muscoli e rafforzare gambe e braccia. Lo yoga aumenta l’elasticità del corpo e permette anche di trovare sollievo dal mal di schiena, abbassa la pressione sanguigna, rallenta i battiti e può rivelarsi utile soprattutto per le persone che soffrono di ipertensione.

Si rivela quindi un vero e proprio toccasana per tutti coloro che, per questioni lavorative, trascorrono la maggior parte del tempo della loro giornata seduti alla scrivania. A differenza di altre attività, è possibile praticare yoga in qualunque orario della giornata, anche in pausa pranzo o a casa: in quest’ultimo caso è necessario dotarsi del tappetino e dell’attrezzatura adeguata.

5. Volersi bene evitando automobili, sì alla bicicletta, aumentare l’attività motoria

L’attività fisica è importante. Inevitabilmente, la propria quotidianità impone talvolta di non avere tempo per praticare attività fisica come andare in palestra o correre all’aria aperta. La soluzione è di utilizzare i propri tempi a disposizione per riuscire a compiere quel “movimento” necessario al corpo per stare bene: utilizzare la bicicletta al posto delle automobili o dei mezzi pubblici. O ancora, spostarsi a piedi.

6. Volersi bene riscoprendo la “Beauty routine mattutina e serale”

Uno degli errori più comuni commessi sia da uomini che donne è proprio quello di non curare la propria “beauty routine”, per le donne che utilizzano cosmetici la problematica è evidente: non detergere il proprio viso soprattutto dopo l’utilizzo del make-up causa l’invecchiamento della pelle e non solo, il proprio viso si “sporca” divenendo “grasso” o “secco”. Questi trattamenti: detergenti e creme, non sono da sottovalutare neanche per gli uomini, il loro utilizzo rende la pelle più elastica e come precedentemente detto: riduce i segni dell’invecchiamento.

7. Volersi bene scegliendo consapevolmente: leggere e informarsi

Rappresentare un preziosissimo “regalo” fatto a se stessi per una rivoluzione sostanziale nel segno del benessere. Leggere le etichette degli alimenti, “studiare” in anticipo certi prodotti che si desidera acquistare. Chiedere informazioni dettagliate e cercare notizie specifiche sia che si tratti di cibo, sia che si tratti di uno shampoo o di un prodotto make-up, può davvero fare la differenza. Informarsi significa: imparare a scegliere con consapevolezza ciò che riguarda la propria salute.