Gatti e freddo, come proteggerli durante l’inverno: i consigli del veterinario Mirko Ivaldi

I felini, a differenza dei cani, non hanno generalmente bisogno di cappottini o scarpette per affrontare le basse temperature. Attenzione, però, ai gatti senza pelo, alle superfici molto fredde e agli animali che rientrano bagnati. Il veterinario esperto di divulgazione Mirko Ivaldi spiega quali accorgimenti adottare.

Con l’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature, anche chi vive con un gatto può chiedersi se sia necessario adottare qualche precauzione per proteggerlo dal freddo. Cappottini, scarpette, coperte e accessori riscaldanti: sono davvero indispensabili? E quanto è importante limitare le uscite all’aperto? La risposta dipende innanzitutto dalle caratteristiche del singolo animale e dalle condizioni in cui vive.

A fare chiarezza è Mirko Ivaldi, veterinario esperto di divulgazione, che invita a distinguere le esigenze dei gatti da quelle dei cani e a non ricorrere automaticamente agli stessi strumenti di protezione.

Gatti e freddo: perché non servono sempre cappottini e scarpette

Il mantello rappresenta una protezione naturale per il gatto. Per questo, secondo Ivaldi, nella maggior parte dei casi non è necessario coprirlo quando le temperature si abbassano, soprattutto se vive prevalentemente in casa.

«Il gatto, a differenza del cane, è un animale abbastanza dotato di per sé di un mantello adeguato. Non è nemmeno un animale che svolge normalmente attività sportive o passeggiate strutturate e, quindi, non necessita di una copertura particolare, a meno che non abbia appena terminato un’attività particolarmente intensa».

Un esempio può essere quello di un gatto che trascorre molto tempo all’aperto e rientra dopo essersi mosso a lungo. In queste circostanze è opportuno prestare attenzione alle sue condizioni, ma non bisogna pensare che ogni uscita richieda necessariamente un indumento protettivo.

Il veterinario sconsiglia invece di «ricorrere automaticamente a scarpette e accessori per le zampe. Il gatto non tollera facilmente le cose applicate alle zampe».

Lo stesso vale per cappotti e cappottini: possono essere utilizzati soltanto se il singolo animale li accetta senza manifestare disagio. «Se c’è un individuo che li tollera, può anche indossarli. Però è qualcosa che il gatto, per sua natura, tende a non apprezzare. A meno che non sia proprio il singolo animale ad accettare questa particolarità, eviterei cappotti e cappottini».

Le zampe del gatto e il contatto con le superfici fredde

Un aspetto meno conosciuto riguarda i polpastrelli. Le zampe dei gatti sono naturalmente dotate di cuscinetti che le proteggono durante gli spostamenti e le attività quotidiane, ma presentano caratteristiche diverse da quelle dei cani.

«Il gatto ha un polpastrello più morbido, che funziona come un cuscinetto silenzioso durante l’attività predatoria. Questa caratteristica, però, lo rende meno efficace dal punto di vista dell’isolamento termico».

Secondo Ivaldi, proprio questa differenza può rendere il gatto più sensibile al contatto con alcune superfici fredde, come l’asfalto. Un’attenzione particolare può essere utile anche quando l’animale si muove su cornicioni o strutture metalliche esposte alle basse temperature.

Si tratta, tuttavia, di situazioni da valutare in relazione alle condizioni climatiche effettive e alla durata dell’esposizione. Il gatto, infatti, non ha generalmente bisogno di uscire per una passeggiata e, quando le condizioni esterne non sono favorevoli, può rimanere tranquillamente in casa.

Gatti senza pelo: lo Sphynx richiede attenzioni particolari

Non tutti i gatti affrontano il freddo allo stesso modo. Una categoria che merita un discorso specifico è quella dei felini privi di pelo, come lo Sphynx, una razza caratterizzata proprio dall’assenza del normale mantello.

«Lo Sphynx necessita ovviamente di molta più attenzione dal punto di vista climatico, perché, essendo completamente privo di pelo, non ha la stessa protezione naturale degli altri gatti. È una razza da considerare a parte proprio per questa sua peculiarità».

Per questi animali è quindi importante prestare maggiore attenzione all’ambiente domestico e all’esposizione alle basse temperature, evitando di applicare indistintamente le indicazioni valide per la maggior parte dei gatti.

Se il gatto torna bagnato, bisogna asciugarlo subito

Pioggia e umidità rappresentano un’altra circostanza da non sottovalutare. Se il gatto rientra in casa con il mantello bagnato, la prima precauzione è asciugarlo e lasciarlo in un ambiente a temperatura confortevole.

«Come per il cane, anche per il gatto vale il principio che, se rientra bagnato dall’esterno, bisogna asciugarlo subito e portarlo in casa, aspettando che si riscaldi in un ambiente a temperatura adeguata».

Ivaldi invita invece a evitare il ricorso automatico a phon e getti d’aria calda. Il rumore e il flusso diretto possono risultare fastidiosi per l’animale e non rappresentano la soluzione corretta in caso di un problema serio legato all’esposizione al freddo.

«Se il gatto dovesse avere davvero freddo, e soprattutto se si sospettasse un’ipotermia, non sarebbe una situazione da risolvere con un phon o con un getto d’aria calda diretto. È un problema che richiede un intervento diverso».

Ipotermia nel gatto: quali segnali non sottovalutare

Il fatto che molti gatti riescano a gestire bene le normali condizioni invernali non significa che siano immuni dai rischi. Un’esposizione prolungata al freddo, soprattutto se associata a umidità e pelo bagnato, può favorire l’ipotermia, una condizione nella quale la temperatura corporea scende a livelli pericolosi.

Tra i segnali da osservare ci sono tremori, postura molto raccolta, debolezza, sonnolenza insolita e difficoltà nei movimenti. Nei casi più gravi possono comparire respirazione rallentata, gengive pallide, perdita di coscienza o collasso.

Se si sospetta un’ipotermia, è importante portare subito il gatto in un ambiente riparato, asciugarlo delicatamente se è bagnato e contattare tempestivamente un veterinario. Il riscaldamento deve essere graduale: non bisogna utilizzare acqua molto calda, fonti di calore dirette o phon per tentare di risolvere autonomamente la situazione.