Colletta Alimentare, a Catania la pace passa dai gesti quotidiani: il 14 novembre torna la raccolta solidale

Al Palazzo della Cultura presentata la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre in tutta Italia. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene oltre 322mila persone attraverso 834 organizzazioni partner.

La pace si costruisce anche attraverso gesti concreti: un alimento donato, una mano tesa, un momento di ascolto capace di restituire dignità a chi vive una condizione di difficoltà. È il messaggio emerso sabato 7 novembre al Palazzo della Cultura di Catania, durante la presentazione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre in tutta Italia.

Nella Sala Concetto Marchesi, gremita per l’occasione, istituzioni, volontari e rappresentanti del mondo sociale si sono confrontati sul tema «Gesti che costruiscono pace». Un incontro che ha affrontato il valore della solidarietà attraverso quattro prospettive: la responsabilità di una comunità che accoglie, il gesto che riconosce il bisogno dell’altro, l’incontro che supera le distanze e il linguaggio che tutela la dignità delle persone.

Il cibo come occasione di incontro e relazione

Al centro della riflessione, il ruolo della Colletta Alimentare non soltanto come risposta a un bisogno materiale, ma anche come esperienza capace di creare relazioni e contrastare l’isolamento.

«La Colletta Alimentare è prima di tutto un’occasione di incontro – ha sottolineato Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare –. Un gesto semplice che avvicina le persone, rompe la solitudine e crea legami tra chi dona, chi riceve e chi dedica il proprio tempo».

Maugeri ha ricordato come, in una società spesso segnata dall’individualismo, il cibo possa diventare uno strumento di relazione particolarmente significativo: «In un tempo segnato dall’individualismo, il cibo diventa una chiave di relazione emotivamente potente, perché trasmette un messaggio semplice ma fondamentale: “Tu non sei solo e la tua vita ha un valore”».

La trentesima edizione della Colletta rappresenta anche l’occasione per ribadire il valore del lavoro svolto quotidianamente da Banco Alimentare, impegnato a rispondere alle necessità concrete delle persone senza perdere di vista la loro dignità. «È attraverso questa attenzione all’altro che possiamo contribuire a costruire la pace», ha concluso Maugeri.

Scuole, reinserimento e solidarietà: il ruolo della comunità

La solidarietà è stata al centro anche dell’intervento di Andrea Cesare Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, che ha annunciato l’avvio, nel corso dell’anno, di un progetto per coinvolgere le scuole nelle attività di Banco Alimentare. L’obiettivo è avvicinare i più giovani al volontariato, educandoli al valore della condivisione e dell’attenzione verso chi attraversa momenti di difficoltà.

Un altro tema affrontato durante il confronto è stato quello della responsabilizzazione e del reinserimento sociale. Maria Pia Fontana, direttrice dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania, ha evidenziato l’importanza di costruire percorsi che offrano alle persone la possibilità di cambiare, senza identificarle definitivamente con gli errori commessi.

In questa prospettiva si inseriscono le attività di messa alla prova e i lavori di pubblica utilità, realizzati anche in collaborazione con Banco Alimentare. Esperienze nelle quali il percorso giudiziario può trasformarsi in un’occasione di crescita personale, incontro e ricostruzione dei legami con la comunità.

Oltre il bisogno alimentare, l’importanza dell’ascolto

Il valore della vicinanza è emerso anche dagli interventi di Valeria Pisasale, commissario arcivescovile dell’Ente Gestore Caritas Diocesana di Catania, e Roberto Inguanti, dell’Associazione Famiglie e Solidarietà. Entrambi hanno richiamato l’attenzione su un aspetto spesso meno visibile della povertà: dietro la richiesta di un aiuto alimentare può esserci anche il bisogno di essere ascoltati, accolti e accompagnati.

Da vent’anni Inguanti, insieme ai volontari dell’associazione, sostiene oltre 80 famiglie. Un’attività nella quale la consegna degli alimenti diventa anche un’occasione per costruire rapporti di fiducia, amicizia e condivisione.

Anche le parole con cui si racconta la povertà possono fare la differenza. Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare, ha sottolineato la responsabilità di utilizzare un linguaggio rispettoso, capace di evitare pietismi e rappresentazioni che riducano le persone alla loro condizione di difficoltà. Raccontare la fragilità significa prima di tutto tutelare la dignità e la riservatezza di chi riceve aiuto, mettendo il «noi» davanti all’«io».

La testimonianza del perdono dopo la violenza

Il confronto, moderato dalla giornalista Sarah Donzuso, ha alternato riflessioni e testimonianze concrete, offrendo diverse chiavi di lettura sul significato quotidiano della pace.

Tra i momenti più intensi, la testimonianza video di Davide Simone Cavallo, il giovane che, dopo aver subito una grave aggressione, ha scelto il perdono come risposta alla violenza. Una storia che ha richiamato il tema della possibilità di ricostruire relazioni anche dopo esperienze dolorose.

L’incontro, ospitato dal Comune di Catania al Palazzo della Cultura, ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni, volontariato e realtà sociali del territorio.

Colletta Alimentare 2026, appuntamento sabato 14 novembre

Il percorso di sensibilizzazione proseguirà sabato 14 novembre con la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

In tutta Italia saranno coinvolti oltre 160mila volontari in 12mila supermercati, dove i cittadini potranno contribuire donando alimenti a lunga conservazione.

I prodotti richiesti sono olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso e alimenti per la colazione e la merenda.

I numeri della Sicilia restituiscono la dimensione del bisogno e dell’impegno della rete solidale: attraverso 834 organizzazioni partner territoriali, Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà. Un’attività di recupero e distribuzione degli alimenti che non si esaurisce nella giornata della raccolta, ma prosegue durante tutto l’anno.

La Colletta diventa così un appuntamento che va oltre la donazione: un gesto collettivo che mette in relazione persone, associazioni e territori, ricordando che la solidarietà quotidiana è uno degli strumenti attraverso cui una comunità può diventare più accogliente e costruire concretamente la pace.