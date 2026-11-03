Colletta Alimentare 2026, a Catania la presentazione della 30ª Giornata Nazionale

Trent’anni di solidarietà, condivisione e attenzione verso chi vive in condizioni di difficoltà. La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sarà presentata sabato 7 novembre, alle 17.30, nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele II 119. L’iniziativa, promossa da Banco Alimentare della Sicilia, si svolgerà in tutta Italia sabato 14 novembre.

L’edizione 2026 sarà accompagnata dal tema «Gesti che costruiscono pace», un messaggio che invita a considerare la donazione non soltanto come un aiuto materiale, ma anche come un’occasione di incontro e vicinanza. La Colletta Alimentare si propone così di trasformare un gesto concreto in un’esperienza di solidarietà, capace di creare legami e dare attenzione alle persone più fragili.

La presentazione al Palazzo della Cultura

L’incontro di Catania si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Cesare Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, e Valeria Pisasale, commissario arcivescovile dell’Ente gestore della Caritas Diocesana di Catania.

Interverranno Maria Pia Fontana, direttrice dell’UDEPE di Catania; Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente della Fondazione Banco Alimentare; Roberto Inguanti, dell’Associazione Famiglie e Solidarietà; e Giuliana Malaguti, responsabile della comunicazione della Fondazione Banco Alimentare. A moderare sarà la giornalista Sarah Donzuso.

La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria attraverso il modulo online.

La Colletta Alimentare coinvolge 12mila supermercati in tutta Italia

La Giornata Nazionale, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, coinvolgerà oltre 160mila volontari in 12mila supermercati italiani.

In Sicilia, la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner distribuite sul territorio. Numeri che restituiscono la dimensione dell’attività di raccolta e redistribuzione degli alimenti a favore di chi ne ha bisogno.

Durante la giornata del 14 novembre sarà possibile acquistare e donare prodotti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno, riso e alimenti per la colazione e la merenda.

Gli appuntamenti a Giarre e Paternò

La presentazione della Colletta Alimentare 2026 sarà accompagnata da altri due incontri in provincia di Catania:

Giarre – venerdì 6 novembre, ore 19: Sala Tau, Parrocchia San Francesco al Carmine, via Maria Santissima del Carmelo 3.

Paternò – martedì 10 novembre, ore 19: Parrocchia San Biagio, via Messina 97.

È già possibile partecipare alla raccolta anche online: dal 2 novembre si può donare la spesa attraverso le piattaforme aderenti, consultabili sul sito di Banco Alimentare.

Chi desidera prendere parte alla giornata del 14 novembre come volontario può iscriversi attraverso la pagina dedicata alla Colletta Alimentare.

Un gesto di solidarietà in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri

La Colletta Alimentare 2026 sarà anche il gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderirà alla X Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Leone XIV e in programma domenica 15 novembre.

Un appuntamento che, a trent’anni dalla prima edizione, rinnova l’invito a partecipare a un’azione collettiva di solidarietà: donare alimenti, mettere a disposizione il proprio tempo e contribuire a costruire una rete di sostegno per le persone in difficoltà.