Cinema

Weekend al cinema: ecco l’attesissimo Se domani non torno

di Giuliano Spina

7 Novembre 2026

Dopo Halloween anche questo fine settimana vedrà le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese proporre i film del momento assieme a qualche novità.

Ecco le programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia di oggi sabato 7 novembre e di domani domenica 8 novembre.

Cinestar  I Portali

Heart of the beast: domenica

L’Estranea: sabato, domenica

Mammina: sabato, domenica

Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica

Shaun vita da pecora: domenica

It Ends: sabato, domenica

Wildhood: domenica

Ragione e Sentimento: sabato, domenica

Clayface: sabato, domenica

Se domani non torno: sabato, domenica

Dio Ride: sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: sabato, domenica

Ice Cream Man: sabato, domenica

Je so’ pazzo: sabato, domenica

Il Gatto col Cappello: domenica

Wild Horse Nine: sabato, domenica

Hope: sabato, domenica

George Michael The Faith Tour: sabato, domenica

Uci Cinema

Se domani non torno: sabato, domenica

Il Gatto col Cappello: domenica

Clayface: sabato, domenica

George Michael The Faith Tour: sabato, domenica

Hope: sabato, domenica

Ice Cream Man: sabato, domenica

Il Gruffalò e la sua piccolina: domenica

It Ends: sabato, domenica

Shaun vita da pecora: domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: sabato, domenica

Wild Horse Nine: domenica

Verity; sabato

The Space Belpasso

Hope: sabato, domenica

Se domani non torno: sabato, domenica

Wild Horse Nine: sabato, domenica

Il Gatto col Cappello: sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: sabato, domenica

Dio Ride: domenica

It Ends: sabato, domenica

The Nameless Ballad: sabato, domenica

George Michael The Faith Tour: sabato, domenica

Shaun vita da pecora: domenica

Ice Cream Man: sabato, domenica

Je so’ pazzo: sabato, domenica

Fast & Furios 25esimo anniversario: sabato, domenica

Clayface: sabato, domenica

Wildhood: domenica

Goat Sogna in Grande: domenica

L’estranea: domenica

Le cose non dette: domenica

Mammina: sabato, domenica

Ferine: sabato, domenica

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Giuliano Spina