Weekend al cinema: ecco l’attesissimo Se domani non torno

Dopo Halloween anche questo fine settimana vedrà le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese proporre i film del momento assieme a qualche novità.
Ecco le programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia di oggi sabato 7 novembre e di domani domenica 8 novembre.
Cinestar I Portali
Heart of the beast: domenica
L’Estranea: sabato, domenica
Mammina: sabato, domenica
Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica
Shaun vita da pecora: domenica
It Ends: sabato, domenica
Wildhood: domenica
Ragione e Sentimento: sabato, domenica
Clayface: sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Dio Ride: sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: sabato, domenica
Ice Cream Man: sabato, domenica
Je so’ pazzo: sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: domenica
Wild Horse Nine: sabato, domenica
Hope: sabato, domenica
George Michael The Faith Tour: sabato, domenica
Uci Cinema
Se domani non torno: sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: domenica
Clayface: sabato, domenica
George Michael The Faith Tour: sabato, domenica
Hope: sabato, domenica
Ice Cream Man: sabato, domenica
Il Gruffalò e la sua piccolina: domenica
It Ends: sabato, domenica
Shaun vita da pecora: domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: sabato, domenica
Wild Horse Nine: domenica
Verity; sabato
The Space Belpasso
Hope: sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Wild Horse Nine: sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: sabato, domenica
Dio Ride: domenica
It Ends: sabato, domenica
The Nameless Ballad: sabato, domenica
George Michael The Faith Tour: sabato, domenica
Shaun vita da pecora: domenica
Ice Cream Man: sabato, domenica
Je so’ pazzo: sabato, domenica
Fast & Furios 25esimo anniversario: sabato, domenica
Clayface: sabato, domenica
Wildhood: domenica
Goat Sogna in Grande: domenica
L’estranea: domenica
Le cose non dette: domenica
Mammina: sabato, domenica
Ferine: sabato, domenica