Ciambelline light e soffici per una colazione golosa

A chi non piacciono i donuts? La ricetta originale è buonissima e frittissima ma niente paura: qui troverete una versione light che potrà darvi grandi soddisfazioni!

La ricetta

Ingredienti:

80gr di farina d’avena;

40gr di farina di riso;

10gr di farina di cocco;

120gr di albumi;

50gr di yogurt bianco (va bene anche un’alternativa vegetale);

40gr di purea di mela;

80gr di latte vegetale;

50gr di zucchero o dolcificante;

10gr di lievito.

Procedimento:

In una ciotola unisci le farine e il lievito. In un altro recipiente invece mescola il latte con lo yogurt, gli albumi e la purea di mela. Incorpora a poco a poco i liquidi con gli ingredienti secchi. Una volta ottenuto il composto, versatelo negli stampini a forma di ciambelline ed infornate a 180 gradi per 25 minuti.

Una volta sfornate le nostre ciambelle potete glassarle con cioccolato fondente all’85% e granella di pistacchio o nocciole.