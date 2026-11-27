Chi indossa quotidianamente le lenti a contatto e decide di sottoporsi a una visita di idoneità alla chirurgia refrattiva potrebbe ricevere un’indicazione apparentemente insolita: tornare a utilizzare gli occhiali per un certo periodo.

Non si tratta di una semplice precauzione organizzativa. Le lenti a contatto, infatti, possono modificare temporaneamente alcune caratteristiche della cornea, influenzando l’attendibilità degli esami diagnostici necessari per programmare un intervento laser. Ma come può una lente così sottile modificare la forma della cornea? E perché questo fenomeno è così importante nella chirurgia refrattiva?

Approfondiamo l’argomento con l’oculista specializzato in chirurgia refrattiva Giovanni Moschitta.

La cornea può cambiare forma?

La cornea è una struttura trasparente che contribuisce in maniera determinante al potere refrattivo dell’occhio. La sua curvatura permette alla luce di essere focalizzata sulla retina e anche piccole variazioni della sua geometria possono influenzare la qualità della visione. L’utilizzo prolungato delle lenti a contatto può determinare modificazioni temporanee della superficie corneale, attraverso sollecitazioni meccaniche, variazioni dell’ossigenazione e alterazioni dell’epitelio.

“L’entità di queste modifiche – spiega l’oculista – dipende dalla tipologia di lente utilizzata, dalle modalità di utilizzo e dalle caratteristiche individuali dell’occhio. Nella maggior parte dei casi si tratta di cambiamenti reversibili, ma assumono particolare rilevanza quando è necessario ottenere misurazioni estremamente precise”.

Il fenomeno del corneal warpage

In oftalmologia si parla di corneal warpage per indicare una deformazione della cornea associata all’utilizzo delle lenti a contatto.

“Questo fenomeno – chiarisce Moschitta – può determinare alterazioni della curvatura corneale, variazioni del difetto refrattivo e irregolarità rilevabili attraverso la topografia. In alcuni casi, le modificazioni possono persino simulare caratteristiche topografiche riconducibili a patologie come il cheratocono”.

Distinguere una deformazione temporanea indotta dalle lenti a contatto da una reale alterazione patologica della cornea è quindi fondamentale per formulare una diagnosi corretta e stabilire l’idoneità alla chirurgia refrattiva.

Perché anche una piccola alterazione può fare la differenza?

La chirurgia refrattiva si basa su una pianificazione estremamente accurata.

Il trattamento viene programmato considerando numerosi parametri, tra cui il difetto refrattivo, la curvatura corneale, lo spessore del tessuto e la regolarità della superficie. Se queste misurazioni vengono effettuate quando la cornea presenta ancora modificazioni indotte dalle lenti a contatto, potrebbero non rappresentare fedelmente le sue caratteristiche naturali.

“ Il rischio – ammonisce l’oculista – è quello di pianificare una correzione su dati non sufficientemente stabili oppure di interpretare erroneamente alcune anomalie diagnostiche. Per questo la sospensione delle lenti rappresenta una parte integrante della preparazione alla visita preoperatoria”.

Non tutte le lenti a contatto hanno lo stesso effetto

Le lenti morbide, quelle rigide gas-permeabili e quelle utilizzate per l’ortocheratologia interagiscono con la cornea in maniera differente. Le lenti rigide possono determinare modificazioni della geometria corneale più persistenti rispetto alle comuni lenti morbide.

L’ortocheratologia, invece, si basa proprio sul rimodellamento temporaneo della superficie corneale attraverso l’utilizzo di particolari lenti, generalmente durante la notte. In questi pazienti, il ritorno alle condizioni corneali precedenti al trattamento può richiedere tempi più lunghi. Non esiste, pertanto, un periodo di sospensione universalmente valido: sarà lo specialista a stabilirlo in funzione della tipologia di lente, della storia clinica e dei risultati degli esami.

Quando la cornea è pronta per essere misurata?

Il semplice trascorrere di un determinato numero di giorni senza lenti a contatto non garantisce necessariamente che la cornea abbia recuperato una configurazione stabile. In presenza di alterazioni sospette, può essere necessario ripetere gli esami diagnostici a distanza di tempo. Il confronto tra successive misurazioni topografiche, tomografiche e refrattive permette di verificare se i parametri corneali si siano stabilizzati.

“Questo passaggio è particolarmente importante nei portatori di lenti rigide o nei pazienti che utilizzano lenti a contatto da molti anni – spiega Moschitta – La priorità non è accelerare il percorso verso l’intervento, ma ottenere informazioni diagnostiche affidabili”.

Anche il film lacrimale può influenzare gli esami

L’utilizzo delle lenti a contatto può essere associato anche ad alterazioni della superficie oculare e della stabilità del film lacrimale. Una superficie oculare non ottimale può compromettere la ripetibilità di alcune misurazioni diagnostiche e influenzare la qualità visiva.

“ Per questo – chiarisce il chirurgo specializzato in chirurgia refrattiva – durante la valutazione preoperatoria, è importante individuare eventuali condizioni di occhio secco, infiammazione palpebrale o altre alterazioni che potrebbero richiedere un trattamento prima della chirurgia refrattiva. Preparare adeguatamente l’occhio all’intervento significa anche creare le condizioni necessarie per una corretta valutazione diagnostica”.

La precisione del laser dipende anche dalla precisione degli esami

Le moderne tecnologie utilizzate nella chirurgia refrattiva consentono di intervenire sul tessuto corneale con estrema precisione. Tuttavia, anche la tecnologia più avanzata necessita di informazioni diagnostiche attendibili per programmare correttamente il trattamento.

Ecco perché rispettare le indicazioni dello specialista, sospendere le lenti a contatto per il periodo consigliato ed eventualmente ripetere alcuni esami non rappresenta una perdita di tempo, ma un investimento nella sicurezza del percorso chirurgico.

La precisione della chirurgia refrattiva si costruisce ancora prima di accendere il laser. E, talvolta, comincia semplicemente tornando a indossare gli occhiali.