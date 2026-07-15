Chi sono i metodisti: storia, principi e presenza nel mondo

Quando si parla di protestantesimo, il pensiero corre spesso ai luterani o ai calvinisti. Meno conosciuta al grande pubblico è invece la tradizione metodista, una delle principali confessioni cristiane nate dalla Riforma e oggi presente in oltre cento Paesi con decine di milioni di fedeli.

Le origini del metodismo risalgono all’Inghilterra del XVIII secolo e sono strettamente legate alla figura di John Wesley, sacerdote anglicano che, insieme al fratello Charles Wesley e a un gruppo di studenti dell’Università di Oxford, diede vita a un movimento di rinnovamento spirituale. Il soprannome “metodisti” nacque inizialmente come appellativo ironico: indicava la disciplina e il metodo con cui i membri del gruppo organizzavano la preghiera, lo studio della Bibbia e le opere di carità.

L’obiettivo di Wesley non era fondare una nuova Chiesa, bensì rinnovare quella anglicana. Tuttavia, le differenze dottrinali e organizzative portarono progressivamente alla nascita di una confessione autonoma, che si diffuse rapidamente prima nel Regno Unito e poi negli Stati Uniti, dove il metodismo conobbe uno sviluppo straordinario durante il XIX secolo.

Fede e impegno sociale

Uno degli elementi distintivi del metodismo è il forte legame tra fede e responsabilità sociale. La spiritualità metodista insiste sull’importanza della conversione personale, ma anche sulla necessità che la fede si traduca in azioni concrete a favore della giustizia, della solidarietà e dell’inclusione.

Nel corso della storia, molte comunità metodiste hanno sostenuto campagne contro la schiavitù, promosso l’istruzione, sviluppato ospedali e opere assistenziali e partecipato ai movimenti per i diritti civili. Ancora oggi, numerose Chiese metodiste sono impegnate nell’accoglienza dei migranti, nel contrasto alla povertà e nella tutela dei diritti umani.

Anche la musica occupa un ruolo centrale nella tradizione metodista. Charles Wesley, fratello di John, compose migliaia di inni religiosi, molti dei quali continuano a essere cantati nelle liturgie di diverse confessioni cristiane.

Il metodismo in Italia

In Italia la presenza metodista è numericamente contenuta ma storicamente significativa. Le prime comunità nacquero nella seconda metà dell’Ottocento grazie all’attività missionaria proveniente soprattutto dalla Gran Bretagna.

Dal 1975 la Chiesa metodista italiana è unita alla Chiesa valdese nell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi, mantenendo la propria identità spirituale all’interno di una struttura comune. Le due tradizioni condividono il Sinodo e collaborano nelle attività pastorali, culturali e sociali.

Tra le iniziative più note vi è l’impegno attraverso l’Otto per mille valdese, destinato esclusivamente a progetti sociali, culturali, educativi e umanitari, in Italia e all’estero.

Un cristianesimo aperto al dialogo

Il metodismo contemporaneo partecipa attivamente al dialogo ecumenico con le altre confessioni cristiane e promuove il confronto con le diverse tradizioni religiose. Pur con sensibilità differenti tra le varie Chiese metodiste presenti nel mondo, resta centrale l’idea che la fede debba essere vissuta non solo nella dimensione personale, ma anche nella costruzione di una società più giusta e solidale.

In un contesto caratterizzato da pluralismo religioso e cambiamenti culturali, il metodismo continua a rappresentare una delle espressioni più dinamiche del cristianesimo protestante, con una particolare attenzione alla formazione, alla partecipazione dei laici e all’impegno civile. La sua storia dimostra come una riforma nata all’interno dell’anglicanesimo sia diventata un movimento globale, capace di coniugare spiritualità, responsabilità sociale e dialogo con il mondo contemporaneo.