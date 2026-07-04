L’Italia cambia fede: il pluralismo religioso ridisegna il volto del Paese

Dal predominio cattolico alla crescita delle minoranze religiose: come sta cambiando il panorama religioso italiano.

Per lungo tempo parlare di religione in Italia ha significato quasi esclusivamente parlare di cattolicesimo. La presenza della Santa Sede, il patrimonio artistico e culturale legato al cristianesimo e una tradizione secolare hanno contribuito a identificare il nostro Paese con la fede cattolica. Oggi, però, la realtà è molto più articolata.

L’Italia resta un Paese a maggioranza cattolica, ma i cambiamenti demografici, i flussi migratori e una società sempre più multiculturale hanno favorito la crescita di numerose confessioni religiose. Parallelamente, aumenta anche il numero di persone che si dichiarano non credenti, agnostiche o atee, segno di una progressiva secolarizzazione.

Secondo le stime più recenti elaborate dal Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR), dall’ISMU, dal Dossier Statistico Immigrazione IDOS e dalle principali comunità religiose, questa è la fotografia del pluralismo religioso italiano.

Le dieci religioni più diffuse in Italia

1. Cristianesimo cattolico – 44-48 milioni di fedeli

Rimane di gran lunga la confessione più numerosa. Tuttavia, il numero di praticanti abituali è inferiore rispetto a quello di chi si dichiara semplicemente cattolico.

2. Islam – 2,0-2,8 milioni di fedeli

È la seconda religione del Paese. La crescita è legata soprattutto all’immigrazione proveniente dal Nord Africa, dai Balcani e dall’Asia.

3. Cristianesimo ortodosso – 1,6-2 milioni di fedeli

Comprende soprattutto le comunità rumene, ucraine, moldave, serbe e russe residenti in Italia.

4. Protestantesimo – 600.000-700.000 fedeli

Include evangelici, pentecostali, valdesi, battisti, metodisti e altre denominazioni protestanti.

5. Induismo – 220.000-250.000 fedeli

Comunità in crescita, composta prevalentemente da cittadini originari dell’India, dello Sri Lanka e del Nepal.

6. Testimoni di Geova – circa 240.000 proclamatori attivi (oltre 400.000 aderenti e simpatizzanti secondo alcune stime)

Costituiscono una delle comunità religiose più organizzate e diffuse sul territorio nazionale.

7. Buddismo – 200.000-220.000 fedeli

Comprende sia cittadini italiani convertiti sia immigrati provenienti da Cina, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e altri Paesi asiatici.

8. Sikhismo – 180.000-220.000 fedeli

La comunità sikh italiana è una delle più numerose d’Europa ed è particolarmente presente nel settore agricolo e lattiero-caseario del Nord Italia.

9. Ebraismo – 25.000-30.000 fedeli

Presente in Italia da oltre duemila anni, rappresenta una delle più antiche minoranze religiose del Paese.

10. Fede Bahá’í – 5.000-6.000 fedeli

Pur essendo una comunità numericamente ridotta, è presente in numerose città italiane e promuove il dialogo interreligioso.

Un Paese più plurale

L’aumento delle minoranze religiose rappresenta uno degli effetti più evidenti della trasformazione sociale italiana. Nelle grandi città, ma anche in molti centri di provincia, convivono oggi comunità appartenenti a confessioni diverse, con proprie tradizioni, luoghi di culto e associazioni culturali.

L’Islam e il cristianesimo ortodosso hanno registrato gli incrementi più consistenti negli ultimi trent’anni grazie all’immigrazione, mentre induisti, buddhisti e sikh hanno consolidato una presenza stabile, contribuendo alla vita economica e sociale del Paese.

Parallelamente, le Chiese protestanti hanno visto crescere il numero delle comunità evangeliche e pentecostali, spesso frequentate da cittadini stranieri ma anche da italiani.

La sfida della convivenza

Il pluralismo religioso pone nuove sfide alle istituzioni e alla società civile: dalla costruzione dei luoghi di culto al dialogo interreligioso, fino al riconoscimento delle diverse esigenze culturali e spirituali.

L’Italia continua a essere profondamente legata alla propria tradizione cattolica, ma è ormai una società nella quale convivono fedi differenti, accomunate dalla tutela costituzionale della libertà religiosa.

Comprendere questa evoluzione significa leggere una delle trasformazioni più significative dell’Italia contemporanea: un Paese che, pur mantenendo salde le proprie radici storiche, si confronta quotidianamente con una realtà sempre più internazionale, multiculturale e pluralista.

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