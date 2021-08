Chi è Antonino Sciuto, l’assassino di Vanessa Zappalà

Il presunto autore dell’, classe 1982, attualmente ricercato: i carabinieri hanno diramato, per la massima diffusione, le due foto (con e senza barba) del 38enne.

L’uomo, ex fidanzato della vittima, non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione avvenuta sei mesi fa. Da quel momento la vita della giovane era diventata un incubo tanto da sporgere denuncia per atti persecutori.