La proiezione è in programma mercoledì alle ore 17 al Cinema Ariston. L’iniziativa, promossa dalla CGIL di Catania e dal Coordinamento Donne, vuole essere un momento di memoria e riflessione sulla violenza di genere e sulla necessità di contrastare la cultura del possesso.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL di Catania e il Coordinamento Donne promuovono la proiezione del film «Se domani non torno», dedicato alla storia di Giulia Cecchettin. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, alle ore 17, al Cinema Ariston di Catania.

L’iniziativa nasce con l’intento di ricordare una vicenda che ha profondamente segnato il Paese e riportare al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere, della cultura del possesso e delle dinamiche di sopraffazione che continuano a colpire le donne.

Ricordare Giulia Cecchettin per riflettere sulla violenza di genere

Per la CGIL di Catania, ricordare Giulia Cecchettin significa ribadire che la violenza contro le donne non è una questione privata, ma un problema sociale e culturale che coinvolge l’intera comunità.

Il contrasto a questo fenomeno, sottolinea il sindacato, richiede un impegno che non si limiti alla sensibilizzazione, ma si traduca in azioni concrete: prevenzione, educazione al rispetto, sostegno alle donne e interventi capaci di affrontare le discriminazioni e le disuguaglianze, anche nei luoghi di lavoro.

La proiezione vuole quindi rappresentare un’occasione di memoria e partecipazione collettiva, nella consapevolezza che la lotta alla violenza di genere non può essere circoscritta alle ricorrenze, ma deve diventare un impegno quotidiano delle istituzioni, della società civile e del mondo del lavoro.

L’appuntamento al Cinema Ariston

La proiezione di «Se domani non torno» si terrà mercoledì 25 novembre, alle ore 17, al Cinema Ariston di Catania, nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.