Catania accoglie bene la Rai per la messa in Cattedrale

La Rai questa mattina ha fatto tappa alla Cattedrale di Catania in piazza Duomo per il collegamento con il programma mattutino della domenica di Raiuno A Sua Immagine.

La messa delle 11 è stata seguita da tantissima gente, tanto in chiesa quanto davanti al piccolo schermo rappresentando un momento di orgoglio per tutta la città, con in testa il sindaco Enrico Trantino. Grande curiosità anche da parte di chi si trovava a passare da quelle parti quando vedeva il camion della Rai.

Al momento dell’uscita tantissima la felicità da parte dei presenti, fieri di essere partecipi di un momento di condivisione con tutta l’Italia. A esprimere la sua soddisfazione anche Orazio Coclite, l’inviato della trasmissione e volto di punta di Radio Vaticana e della tv di Stato, che ha detto: «Ho visto molta partecipazione, abbiamo seguito in diretta questa celebrazione e ho visto che la gente ha risposto presente nel pregare tutti insieme. Catania e tutta la Sicilia sono fatte di cristiani e di cattolici abbastanza praticanti e lo hanno dimostrato stamane nel partecipare alla celebrazione nella Cattedrale. Le autorità e le istituzioni non ci hanno fatto mancare nulla, quindi anche dal punto di vista umano abbiamo visto molta vicinanza. Da tutti i punti di vista la città ha risposto abbastanza positivamente a questa diretta e speriamo che ce ne siano una seconda e una terza il prima possibile. Io ho riabbracciato la città e l’ho fatto con grande affetto. Molti si sono avvicinati, hanno familiarizzato con tutti noi della grande famiglia Rai, che è la famiglia di tutti».