Giovedì 19 novembre, alle 16.30, nella sede di CittàInsieme in via Siena 1, un incontro promosso dal Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi e dal movimento CittàInsieme. In programma un confronto sugli strumenti per contrastare la speculazione edilizia e turistica e la presentazione del Manifesto di Catania.

Quale modello di sviluppo per Catania e per la sua area metropolitana? È attorno a questa domanda che si svilupperà la Giornata di formazione e condivisione civica dal titolo “Cittadinanza e partecipazione attiva: Catania oltre speculazione edilizia e turistica”, in programma giovedì 19 novembre alle ore 16.30 presso la sede di CittàInsieme, in via Siena 1 a Catania.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi e dal Movimento di Società Civile CittàInsieme, insieme alle associazioni ambientaliste e civiche del territorio. L’obiettivo è mettere a disposizione di cittadini e realtà associative strumenti normativi e culturali per partecipare attivamente alle scelte che riguardano il futuro urbano e la tutela del patrimonio comune.

Catania tra speculazione edilizia e richiesta di tutela

Al centro dell’incontro ci sarà la condizione urbanistica e ambientale della città. Secondo i promotori, Catania e la sua area metropolitana sono sottoposte alla pressione di interessi speculativi, mentre restano irrisolte questioni legate alla pianificazione urbanistica, alla disponibilità di verde pubblico, alla fruibilità delle coste e alla cura dei beni comuni.

Nel comunicato viene richiamata l’assenza di un piano regolatore aggiornato da quasi sessant’anni, insieme alle ferite ancora aperte di San Berillo Vecchio e Corso dei Martiri. Un quadro nel quale, sostengono gli organizzatori, il cemento continua a essere presentato come principale motore di sviluppo, nonostante le richieste di un modello urbano fondato sulla salvaguardia del territorio e sulla valorizzazione delle risorse esistenti. A testimoniare questa esigenza è la presenza di numerosi comitati e realtà civiche attivi in diversi quartieri e aree della città.

Dalla Convenzione di Faro al quadro normativo: gli strumenti per le comunità

La Giornata intende offrire un quadro degli strumenti normativi e culturali a disposizione delle cosiddette “comunità patrimoniali”, chiamate a svolgere un ruolo attivo nella tutela e nella valorizzazione dei luoghi e delle memorie collettive.

La prima sessione, dal titolo “Il quadro normativo da Faro a Napoli”, sarà coordinata dal professor Attilio Scuderi, presidente del Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi, e da Mirko Viola, presidente di CittàInsieme.

Interverranno il professor Leandro Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura; la dottoressa Laura Cappugi, direttrice del Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione della Regione Siciliana; la professoressa Irene Falconieri, docente di Antropologia del Patrimonio e del Turismo all’Università di Catania; e il dottor Fabio Fichera, funzionario antropologo dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura.

Il confronto sarà dedicato al ruolo delle comunità nella gestione del patrimonio e alla possibilità di costruire un modello di sviluppo nel quale i luoghi, le tradizioni e le memorie non siano considerati risorse da sfruttare, ma beni da proteggere, promuovere e condividere.

Le esperienze delle associazioni per il futuro del territorio

Alle 18.15 prenderà il via la seconda sessione, “Le esperienze per il futuro del territorio”, dedicata alle attività e alle proposte delle realtà impegnate nella tutela ambientale, nella partecipazione civica e nelle politiche urbane.

Saranno presenti LIPU Catania, Orti della Susanna, Comitato Parco Monte Po – Vallone Acquicella, WWF Sicilia, Legambiente Catania, SUNIA, Osservatorio per le politiche urbane e territoriali, Italia Nostra Catania e Volerelaluna Catania.

A svolgere il ruolo di respondent sarà la professoressa Annalisa Gualdani, docente di Diritto dei beni e del patrimonio ambientale e culturale all’Università di Siena.

La sessione darà spazio alle esperienze maturate sul territorio e alle prospettive di collaborazione tra associazioni, comitati e cittadini, con l’intento di individuare percorsi concreti per la salvaguardia e il rilancio della città.

La presentazione del Manifesto di Catania

La giornata si concluderà alle ore 19 con la presentazione del Manifesto di Catania, intitolato «Per un regolamento dei diritti delle persone al patrimonio immateriale».

Un documento che si inserisce nel percorso di riflessione sulla partecipazione delle comunità alla tutela del patrimonio culturale e immateriale e sul riconoscimento del ruolo delle persone nella salvaguardia dei luoghi, delle tradizioni e della memoria collettiva.