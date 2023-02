Il Catania si impone sul difficile campo di Castrovillari portando a casa il 6/o successo consecutivo. Un 2-0 (gol di De Luca e Russotto) che consolida la forza del gruppo di Ferraro che vede ormai l’obiettivo sempre più vicino. Al termine della gara proprio il tecnico etneo ha espresso la sua soddisfazione per l’atteggiamento messo in campo dai rossazzurri nonostante le pessime condizioni del manto erboso del Rende.

“Faccio i complimenti alla squadra per come abbiamo interpretato la gara. In questo campo non era facile soprattutto contro un buon Castrovillari. Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro valore. È questo il Catania che voglio e che ogni settimana mi stupisce sempre di più. Oggi era davvero una trasferta molto difficile e non era per niente scontato fare risultato. È importante il contributo di tutti anche di chi sta in panchina che incita la squadra. Ringrazio lo staff con il quale gestiamo una rosa così ampia per fare sentire tutti i ragazzi parte fondamentale in questo progetto. Sono contento che il mercato sia finito così siamo tutti concentrati sul campo.”