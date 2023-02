Di fronte a circa 200 tifosi rossazzurri, su un campo in condizioni pessime e sotto qualche fiocco di neve, nel giorno di Sant’Agata il Catania di Ferraro centra il 6° successo di fila. Allo stadio Mimmo Rende di Castrovillari i rossazzurri chiudono la pratica con un netto 2-0 firmato, con un gol per tempo, da De Luca e Russotto.

Assente per squalifica Rapisarda che ha portato il tecnico etneo a schierare, dal primo minuto, Boccia. Dopo un primo tempo di studio tra le due squadre con ritmi lenti e poche emozioni, al 38’ il Catania sblocca la gara. De Luca insacca in rete il perfetto assist di Chiarella e risultato sull’1-0 per gli etnei che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa per i rossazzurri dentro Palermo per Lodi. Al 58’ il Castrovillari resta il 10: somma di ammonizioni per Romanelli che deve lasciare il campo. Dentro Jefferson per Sarao al 62’ e poi spazio anche per De Respinis che si rende protagonista all’88’ nell’azione decisiva che chiude i giochi. Cross in area del numero 35, Palermo trova il palo e poi Russotto (subentrato al posto di De Luca) mette il sigillo alla gara.

Vittoria facile per il Catania, nonostante le difficoltà dettate dal campo, e divario invariato con 57 punti e un +14 dal Locri. Domenica i rossazzurri, dopo le due trasferte consecutive, ritorneranno al Massimino dove sfideranno la Mariglianese.