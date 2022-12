Nonostante il pari arrivato sul campo della Sancataldese, il Catania di Ferraro è campione d’inverno del girone I di Serie D con tre giornate di anticipo. È soddisfatto della prestazione il tecnico etneo Giovanni Ferraro che, a fine gara, ha fatto i complimenti ai rossazzurri sottolineando la difficoltà di incontrare una squadra in salute come la Sancataldese.

“Sono soddisfatto per la prestazione – sono state le parole di Ferraro – soprattutto perché siamo riusciti a pareggiare subito dopo lo svantaggio. La Sancataldese veniva da sei risultati utili consecutivi, è una buona squadra. Ho visto una grande reazione, una partita maschia e molto agguerrita. Prestazione importante contro una squadra in salute. Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita ma ci è mancata l’ultima giocata. Sono contento perché una partita così si poteva anche perdere.”

Nel post gara è intervenuto anche Michele Somma, autore del gol del pari: “Era importante riprenderla subito. Questo campo sapevamo che non ci permetteva di giocare tanto. Abbiamo provato anche a vincerla. Siamo amareggiati per non aver portato i tre punti. Avendo un livello qualitativo più alto rispetto agli altri, gli avversari puntano sull’aspetto agonistico.”

Chiarella ha poi aggiunto: “Entrare in campo in gare come queste non è facile, soprattutto dopo due mesi di inattività. Noi facciamo il massimo per creare quante più occasioni possibili ma dobbiamo tenere conto anche degli avversari che contro di noi fanno sempre la partita della vita. Per loro è una bella vetrina strappare punti al Catania. Per una squadra come il Catania il pareggio non va mai bene ma per conquistare i tre punti ci è mancato qualcosa.”