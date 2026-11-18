Il 7 dicembre al Teatro comunale Turi Scalia la 21ª edizione della manifestazione. Tra i premiati Manfredi Borsellino, in memoria del padre Paolo, e l’AS Magistrati Catania, campione d’Italia nel calcio a 8. Sul palco anche la fiorettista Elisa Di Francisca e il giornalista Marco Franzelli.

Sport, impegno civile e rispetto delle regole si incontrano nella 21ª edizione del Galà dello Sport – La Castagna d’Argento 2026, in programma lunedì 7 dicembre, alle ore 20, al Teatro comunale Turi Scalia di Trecastagni.

Tra i protagonisti della serata figurano la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca, il giornalista Marco Franzelli, la squadra dell’AS Magistrati Catania, vincitrice del Campionato nazionale ANM di calcio a 8 nel 2026, e Manfredi Borsellino, dirigente della Polizia di Stato, che riceverà il riconoscimento in memoria del padre Paolo, il magistrato ucciso nella strage di via D’Amelio nel 1992.

Un’edizione che intende sottolineare il legame tra sport e legalità, due dimensioni accomunate da valori come lealtà, sacrificio, rispetto delle regole e senso di responsabilità. La manifestazione, ideata dal direttore generale Pippo Leone, propone infatti una visione dello sport che va oltre il risultato agonistico e riconosce il ruolo educativo e sociale delle esperienze sportive.

A Manfredi Borsellino il premio in memoria del padre Paolo

Uno dei momenti centrali del Galà sarà la consegna della Castagna d’Argento a Manfredi Borsellino, in memoria del padre Paolo, simbolo della lotta alla mafia e dell’impegno per la giustizia.

La scelta intende rendere omaggio alla memoria del magistrato e al valore di una testimonianza che continua a parlare soprattutto alle nuove generazioni. Manfredi Borsellino, che ha intrapreso la carriera nella Polizia di Stato, rappresenta per gli organizzatori un esempio di servizio alle istituzioni e di impegno quotidiano nel rispetto della legalità.

Il riconoscimento si inserisce nella volontà di valorizzare figure che, attraverso il proprio percorso personale e professionale, testimoniano l’importanza della responsabilità individuale e collettiva. Un messaggio che il Galà intende trasmettere ai giovani, ricordando che i modelli di riferimento non si trovano soltanto sui campi di gara, ma anche nella vita di ogni giorno.

AS Magistrati Catania, tre titoli italiani nel calcio a 8

La Castagna d’Argento 2026 sarà assegnata anche all’AS Magistrati Catania, protagonista del Torneo nazionale di calcio a 8 dell’Associazione Nazionale Magistrati. La squadra catanese ha conquistato il titolo italiano per la terza volta, dopo i successi del 2016 e del 2023.

L’ultimo trionfo è arrivato lo scorso maggio, nella dodicesima edizione della competizione, che ha visto la partecipazione di 13 squadre provenienti da tutta Italia. In finale i magistrati etnei hanno superato per 2-1 i campioni uscenti di Milano, conquistando il titolo nazionale.

Guidata da Ignazio Fonzo, la squadra interpreta il calcio anche come occasione di aggregazione e impegno sociale. Attraverso la partecipazione a iniziative sportive, l’AS Magistrati Catania sostiene cause umanitarie e attività benefiche, promuovendo i valori del fair play, della correttezza e del rispetto delle regole.

Fonzo, presidente della Giuria del Galà dello Sport 2026, sottolinea proprio la dimensione sociale dell’attività sportiva: «La valenza dello sport non è solo agonistica professionistica, ma anche sociale».

Nel suo intervento, il presidente della Giuria ha evidenziato il lavoro svolto per individuare personalità capaci di distinguersi in discipline diverse, dal calcio alla scherma, dall’atletica leggera al motociclismo. L’obiettivo è riconoscere non soltanto i risultati raggiunti nelle competizioni, ma anche il valore delle esperienze sportive come strumenti di crescita, riscatto e inclusione.

Una serata dedicata ai protagonisti dello sport

La 21ª edizione della Castagna d’Argento sarà una passerella di atleti e personalità che hanno lasciato il segno nei rispettivi ambiti. Accanto ai premiati già annunciati, il programma prevede la partecipazione di figure di primo piano del mondo sportivo e dell’informazione.

A condurre la serata saranno Ruggero Sardo e Martina Leone, chiamati ad accompagnare il pubblico attraverso le premiazioni e i momenti dedicati alle storie dei protagonisti.

La manifestazione è organizzata dall’ASD Sport Extreme Catania, con la collaborazione di Pianeta Vacanze Consulting, che cura gli aspetti legati alla comunicazione e al marketing. L’iniziativa è sostenuta da diverse realtà imprenditoriali e sociali del territorio.

Collaborano inoltre la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Trecastagni, guidato dal sindaco Edmondo Pappalardo, il CONI regionale, l’ANSMES – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP – e la Fondazione Sport City.