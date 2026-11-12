Marco Franzelli, storico conduttore del TG1 Rai Sport, tra i premiati del Galà dello Sport – La Castagna d’Argento

Lo storico anchorman del TG1 Sport, autore di numerosi libri, racconterà qualche retroscena della sua lunga carriera nella rete ammiraglia Rai, ma anche a RaiNews e RaiSport.

Per 45 anni è stato uno dei volti del principale canale televisivo Rai. Sue le conduzioni del TG1 Sport, Unomattina e TG1, così come quelle delle trasmissioni Pole Position, Il processo alla tappa e della Partita del cuore, l’evento calcistico con finalità benefiche.

Nell’ultimo periodo non ha messo da parte il microfono né ha abbandonato il mondo del giornalismo e della cultura, tanto che continua la sua attività legata allo sport e alla cronaca, dedicandosi a incontri pubblici, presentazioni di libri e partecipazioni televisive.

Il giornalista Marco Franzelli sarà tra i grandi nomi dei premiati della 21ª edizione del «Galà dello Sport – La Castagna d’Argento», a riconoscimento della sua dedizione nel raccontare lo sport. Un racconto che non è legato soltanto al successo, ma anche al percorso morale ed etico dell’atleta. A inserire Franzelli nella lista dei premiati è stata la Giuria, presieduta quest’anno da Ignazio Fonzo, con la presidenza onoraria di Vincenzo Parrinello e composta da Fabio Pagliara, Maurizio Ciancio, Andrea Vidotti e Giuseppe Musumeci.

Marco Franzelli è uno di quei giornalisti che ha raccontato lo sport trovando l’equilibrio perfetto tra il garbo, la precisione del cronista e l’intensità emotiva. La sua cifra stilistica ha radici profonde e unisce all’informazione sull’evento sportivo una grande sensibilità umana. L’atleta non è una macchina perfetta che vince sempre, bensì un personaggio complesso. E il giornalista mette a nudo i sacrifici compiuti, le paure superate, i dubbi e i conflitti interiori, rendendo il trionfo finale un riscatto universale in cui chiunque può rispecchiarsi.

Dall’atletica al nuoto, dalla Formula Uno agli sport invernali, passando per il calcio, è autore di numerosi libri e pubblicazioni sul mondo dello sport.

La narrazione giornalistica legata al risultato rappresenta il motore culturale dello sport, capace di trasformare il dato numerico, il gesto tecnico, la vittoria o il record del mondo in un mito contemporaneo. Perché non si limita a registrare un punteggio, ma costruisce una cornice letteraria capace di toccare le corde più profonde dell’emotività collettiva, restituendo al pubblico la dimensione più intima del campione.

Il «Galà dello Sport – La Castagna d’Argento» è un evento che celebra lo sport a tutto tondo. Non è soltanto il risultato, la competizione, il sacrificio o il racconto: è una manifestazione che narra ogni sfaccettatura legata al mondo sportivo, inclusa la parte organizzativa.

Lo sport, infatti, non è soltanto l’adrenalina che si vive, che si racconta, o l’evento che si vede. È rappresentato anche da chi lavora dietro le quinte.

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre, alle ore 20.00, al Teatro comunale Turi Scalia di Trecastagni.

Nella filosofia della «squadra che vince non si cambia», il «Galà dello Sport – La Castagna d’Argento 2026» sarà presentato dal gentleman della conduzione Ruggero Sardo, il popolare showman noto per la consueta professionalità e simpatia, coadiuvato dalla sempre impeccabile ed elegante Martina Leone.

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Sport Extreme Catania, con la fattiva collaborazione di Pianeta Vacanze Consulting, che cura gli aspetti legati alla comunicazione e al marketing. La direzione generale è affidata a Pippo Leone, impegnato nel coordinamento dell’appuntamento e supportato da realtà imprenditoriali e sociali locali quali la Fondazione Sicana, Avimec, Siner, Plurimpresa, Curina, Autovia, Brace, Generali, Antech, Falconeri, Olio Consoli, Edis, Sammontana, Sailpost Recapiti, Siciliana Recapiti, Bcame e NovaSport – Angiolucci, Krea.

Alla riuscita dell’evento collaborano anche la Regione Siciliana – Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, il Comune di Trecastagni, il CONI regionale, l’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) per la promozione delle Stelle al merito sportivo e la Fondazione Sport City.

Attraverso la sinergia intrapresa fra il Galà dello Sport e Pianeta Vacanze Consulting, l’organizzazione annovera quest’anno fra i componenti della Giuria un’altra personalità di spicco nel mondo sportivo catanese: Maurizio Ciancio, fondatore e direttore commerciale di Pianeta Vacanze Consulting, società che da più di 30 anni si occupa dell’organizzazione e della fornitura di servizi per eventi e manifestazioni sportive.

Creata nel 1989, la società si è affermata negli anni Novanta e annovera tra i propri clienti importanti brand nazionali e società sportive professionistiche. Si è occupata di servizi organizzativi per grandi eventi quali, fra gli altri, le Universiadi del 1997, il Motor Show del 2000 e 2001, le Olimpiadi del 2006, i Mondiali di Scherma del 2010, l’evento di Dolce & Gabbana del 2022 e il Mondiale per Club di Beach Soccer del 2025.

«Onorato di entrare a far parte dell’organizzazione del Galà dello Sport – La Castagna d’Argento», ha detto Maurizio Ciancio, «un’importante kermesse a livello nazionale e non solo, un evento che premia le eccellenze. Ringrazio il patron Pippo Leone e la Giuria con in testa il presidente Ignazio Fonzo. Metteremo a disposizione la nostra organizzazione e la professionalità per far crescere e valorizzare ancora di più il premio, ed essere all’altezza di quanto fatto fino ad oggi da tutti coloro che hanno lavorato per farlo diventare ciò che è oggi».

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti e avere approfondimenti sui premiati che riceveranno la Castagna d’Argento 2026 attraverso i profili social ufficiali del Galà dello Sport: Facebook Galà dello Sport – La Castagna d’Argento e Instagram @galadellosport.