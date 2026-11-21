Il kickboxer di Taormina, campione mondiale ICO Pro K-1, sarà protagonista della cerimonia in programma il 7 dicembre al Teatro Turi Scalia di Trecastagni. Attesi anche Elisa Di Francisca, Marco Franzelli, AS Magistrati Catania e Manfredi Borsellino.

Cresce l’attesa per la 21ª edizione del Galà dello Sport – La Castagna d’Argento 2026, in programma lunedì 7 dicembre, alle ore 20, al Teatro comunale Turi Scalia di Trecastagni. La manifestazione celebrerà atleti, protagonisti e realtà che si sono distinti nel panorama sportivo nazionale, riconoscendone i risultati e il valore delle loro storie.

Tra i premiati di quest’anno ci sarà anche Michael Samperi, kickboxer originario di Taormina, che lo scorso febbraio ha conquistato il titolo mondiale ICO Pro K-1 nella categoria 78,5 kg, battendo il campione in carica inglese Dean Pattinson. Il suo nome si aggiunge a quelli già annunciati di Elisa Di Francisca, Marco Franzelli, AS Magistrati Catania e Manfredi Borsellino, dirigente della Polizia di Stato, che riceverà il riconoscimento in memoria del padre Paolo Borsellino, magistrato ucciso nella strage di via d’Amelio nel 1992.

Michael Samperi, dal tatami ai titoli mondiali

Soprannominato «Spiderman» per le sue lunghe leve, Samperi ha costruito la propria carriera sportiva fin dall’infanzia sotto la guida del padre Mauro, tra i pionieri italiani della Muay Thai e della kickboxing. Un percorso iniziato quando era appena un bambino e cresciuto tra palestra, sacchi da boxe e allenamenti, fino a raggiungere i vertici internazionali delle discipline da combattimento.

«Sono cresciuto in palestra, ho imparato a gattonare tra i sacchi», racconta l’atleta, ricordando un’infanzia segnata dall’odore del cuoio e del sudore e da una passione diventata, con il tempo, professione.

Già campione mondiale WKA di kickboxing, Samperi ha conquistato importanti risultati anche nella Muay Thai. A 17 anni, durante i campionati mondiali dilettanti a Bangkok, ha ottenuto due medaglie d’oro nel K-1 e nella Muay Thai Boran, l’antica arte marziale thailandese, vincendo la finale per KO al primo round. A 21 anni è arrivato anche il titolo di campione del Mediterraneo WBC Muay Thai nei pesi supermedi, conquistato a Siracusa contro il cipriota Kikas Panayiotis, battuto per KO tecnico alla prima ripresa.

Nel 2026, il percorso internazionale del taorminese ha registrato un altro importante traguardo: ad aprile ha debuttato a Rotterdam nella Glory Kickboxing, superando Said Kabil per KO al secondo round. L’incontro è stato premiato come «Fight of the Night». Il suo record, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, conta 37 vittorie, 3 sconfitte e 19 KO.

Il sostegno del CONI e il valore dello sport

La manifestazione rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CONI Sicilia. Il presidente regionale Enzo Falzone ha sottolineato il valore dell’iniziativa, che da oltre vent’anni valorizza le eccellenze sportive e umane del territorio e del panorama nazionale.

«La Castagna d’Argento celebra non soltanto i successi e i traguardi agonistici, ma soprattutto i valori più autentici dello sport: impegno, sacrificio, lealtà e rispetto», ha dichiarato Falzone, ribadendo l’importanza di promuovere una cultura sportiva capace di educare, unire e ispirare le nuove generazioni.

Anche il presidente nazionale del CONI, Luciano Buonfiglio, ha inviato un messaggio di augurio agli organizzatori. Nel suo intervento ha definito il Galà un appuntamento ormai parte della tradizione del movimento sportivo, capace di raccontare storie, trionfi, esempi e sogni diventati realtà. Buonfiglio ha rivolto un ringraziamento ad atleti, dirigenti, tecnici e società che contribuiscono quotidianamente alla crescita e alla valorizzazione dello sport italiano.