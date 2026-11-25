Trecastagni si prepara a celebrare i protagonisti dello sport con il Galà dello Sport – La Castagna d’Argento 2026, in programma lunedì 7 dicembre alle ore 20 al Teatro comunale Turi Scalia. Tra i riconoscimenti assegnati quest’anno figurano quello a Francesco Conforti, presidente nazionale dell’ANSMeS, e quello dedicato ai risultati dell’ASD Culturale Polisportiva Winner Battiati, protagonista di una stagione internazionale di rilievo nel pattinaggio artistico inline.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Sport Extreme Catania, accenderà i riflettori anche sull’impresa di Giorgia Panebianco, atleta diciassettenne catanese che nel 2026 ha conquistato la medaglia d’argento mondiale Junior ai World Skate Games di Asunción, in Paraguay. Un risultato che ha portato per la prima volta un’atleta siciliana sul podio iridato nella storia del pattinaggio artistico inline.

Giorgia Panebianco, dall’Etna al podio mondiale

Il percorso di Giorgia Panebianco rappresenta uno dei risultati più significativi raggiunti dalla Winner Battiati, società di pattinaggio artistico a rotelle che nel 2025 si è classificata al primo posto in Italia nel Circuito Artistico Inline, con un totale di 1.617,31 punti.

In appena due anni, l’atleta catanese ha costruito un percorso di crescita culminato in importanti risultati internazionali. Dopo la medaglia d’argento ai Campionati Europei nella categoria Jeunesse, ottenuta con 90,86 punti grazie al programma «Carmen», nel 2026 ha conquistato il titolo italiano Junior a Rimini e successivamente il secondo posto ai Campionati mondiali di Asunción.

Ai World Skate Games, Panebianco ha totalizzato 116,27 punti tra Short e Long Program, conquistando l’argento alla sua prima partecipazione a una competizione iridata. Un risultato maturato grazie al lavoro dei tecnici e maestri Jenny Calogero, Serena Spartà e Giuseppe Platania e che ha portato il pattinaggio artistico inline siciliano su un podio mondiale.

La Winner Battiati ha ottenuto risultati importanti anche con Giulia Maria La Spina, convocata nella nazionale italiana per i Campionati Europei di Ponte di Legno 2026. L’atleta ha conquistato l’argento ai Campionati Italiani Jeunesse ed è stata finalista continentale sia nel programma corto sia in quello lungo.

Due percorsi che testimoniano il lavoro svolto dalla società etnea nella formazione delle giovani atlete e nella crescita del movimento sportivo siciliano.

A Francesco Conforti la Castagna d’Argento 2026

Tra i premiati della serata ci sarà anche Francesco Conforti, presidente nazionale dell’ANSMeS, l’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP. Il riconoscimento intende valorizzarne la lunga esperienza ai vertici dello sport nazionale e internazionale e l’impegno nella promozione dei suoi valori.

Romano di nascita e fiorentino d’adozione, Conforti ha iniziato la propria carriera come atleta, prima di dedicarsi alla dirigenza sportiva, mantenendo sempre un legame particolare con la canoa. Alla guida della federazione italiana ha attraversato alcune delle stagioni più significative dello sport azzurro, accompagnando i successi olimpici di Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atene 2004. In quelle quattro edizioni dei Giochi, la canoa italiana ha conquistato complessivamente 12 medaglie: cinque ori, quattro argenti e tre bronzi.

Dal marzo 2021 è presidente nazionale dell’ANSMeS. Nel corso della sua carriera ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI e il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitogli nel 2004 dal Presidente della Repubblica. È inoltre Membro Onorario dell’International Canoe Federation.

Il premio vuole sottolineare anche il suo contributo alla diffusione dei principi etici, educativi e sociali dello sport, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al rapporto tra attività sportiva e salute.

Fabio Pagliara: «Lo sport è anche uno strumento di marketing territoriale»

Tra i componenti della giuria del Galà figura Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City, che ha sottolineato il valore della manifestazione e il legame tra sport e territorio.

Pagliara ha evidenziato il piacere di partecipare a un appuntamento organizzato in Sicilia e a Trecastagni, comune che ha preso parte attivamente anche alle iniziative dello Sport City. Ha inoltre riconosciuto il lavoro del direttore generale Pippo Leone nella costruzione dell’evento, osservando come lo sport possa rappresentare uno strumento di promozione territoriale, oltre che un’occasione per trasmettere valori e passione.

Il 3 dicembre un incontro formativo all’I.C. Ercole Patti

Il programma della manifestazione sarà anticipato da un appuntamento dedicato ai giovani e alla cultura sportiva. Giovedì 3 dicembre, dalle 9 alle 10.50, nei locali dell’Istituto comprensivo statale Ercole Patti, in via Machiavelli 1 a Trecastagni, si svolgerà un «Incontro Formativo Sportivo», promosso dalla Fondazione Sicana e aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti sui valori della solidarietà, della cooperazione, dell’inclusione e dello sviluppo sostenibile attraverso le esperienze di chi opera quotidianamente nel mondo dello sport.

Saranno presenti il sindaco Edmondo Pappalardo, gli assessori comunali Pippo Messina, Rosario Di Stefano, Anna Cutuli, Salvo Finocchiaro e Seba Messina, il direttore generale del Galà dello Sport Pippo Leone e la dirigente scolastica Anna Maria Sampognaro.

Tra gli interventi previsti quelli di Carmelo La Rocca, istruttore subacqueo professionista e presidente dell’associazione Futuro Mare, impegnata nella promozione dell’immersione subacquea accessibile e inclusiva, e di Jenny Calogero, maestra della Winner Battiati, insieme alle atlete Giorgia Panebianco e Giulia La Spina.