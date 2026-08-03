Capsule e cialde del caffè: dal 12 agosto cambiano le regole per la raccolta differenziata

Dal prossimo 12 agosto 2026 entreranno in vigore nuove regole che cambieranno il modo in cui milioni di italiani dovranno smaltire capsule e cialde del caffè. La novità nasce dall’applicazione del Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), che introduce una classificazione uniforme in tutta l’Unione Europea e riconosce ufficialmente capsule e cialde come imballaggi, anche quando contengono ancora residui di caffè.

Si tratta di un cambiamento importante, destinato a incidere sia sulle modalità di raccolta differenziata sia sulle responsabilità dei produttori, con l’obiettivo di migliorare il riciclo e rendere più semplice il conferimento dei rifiuti.

Capsule e cialde diventano ufficialmente imballaggi

Fino a oggi capsule e cialde hanno seguito regole differenti a seconda del materiale e delle disposizioni locali. Con il nuovo regolamento europeo entreranno invece nella categoria degli imballaggi, aprendo la strada a un sistema più uniforme in tutta Europa.

La classificazione comporterà una nuova etichettatura ambientale che dovrà indicare chiaramente ai consumatori come conferire correttamente il prodotto dopo l’utilizzo.

Dove si buttano le capsule?

Le modalità di smaltimento continueranno comunque a dipendere dal materiale con cui sono realizzate e dalle regole adottate dai singoli Comuni.

Le capsule in plastica o alluminio dovranno essere conferite nella raccolta indicata dal produttore e prevista dal sistema locale di raccolta differenziata, mentre le cialde e le capsule certificate compostabili potranno essere conferite nell’organico, laddove il servizio comunale lo consenta. Eventuali componenti separabili dovranno invece essere smaltiti secondo la raccolta specifica prevista per ciascun materiale.

Non sarà necessario svuotarle

Una delle principali novità riguarda proprio il residuo di caffè.

Il regolamento europeo riconosce infatti che capsule e cialde arrivano normalmente a fine vita con il caffè ancora all’interno. Per questo motivo non sarà necessario svuotarle prima di conferirle nella raccolta differenziata, semplificando le operazioni per i consumatori.

Più responsabilità per aziende e produttori

Il nuovo sistema coinvolge anche l’industria del caffè. Le aziende saranno chiamate a progettare capsule sempre più riciclabili, utilizzando materiali facilmente identificabili e compatibili con gli impianti di recupero.

Parallelamente, il CONAI e i consorzi della filiera stanno lavorando per rendere più efficienti i sistemi di raccolta e riciclo, mentre le etichette ambientali dovranno fornire indicazioni semplici e uniformi per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti.

Un passo verso un riciclo più semplice

L’obiettivo del nuovo regolamento è ridurre gli sprechi e aumentare il recupero dei materiali, armonizzando le regole tra i diversi Paesi europei.

Per i cittadini italiani cambieranno soprattutto le informazioni riportate sulle confezioni e la possibilità di differenziare capsule e cialde senza doverle svuotare, anche se resterà fondamentale verificare le indicazioni del proprio Comune e del produttore per individuare il corretto contenitore di raccolta.