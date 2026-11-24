Il 31 dicembre «L’Anno che Verrà» accompagnerà il pubblico verso il 2027 da piazza Politeama. Dopo il Capodanno Mediaset ospitato a Catania nel 2024, un’altra città siciliana conquista una vetrina televisiva nazionale. La Regione punta sulla promozione dell’Isola attraverso un accordo biennale con la Rai.

La Sicilia si prepara a salutare il 2026 sotto i riflettori della televisione nazionale. Sarà Palermo a ospitare il prossimo Capodanno Rai: il 31 dicembre la trasmissione «L’Anno che Verrà» andrà in onda in diretta da piazza Politeama, accompagnando milioni di telespettatori verso l’arrivo del 2027.

L’annuncio è stato commentato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha sottolineato il valore promozionale dell’intesa con il servizio pubblico. La partnership, siglata attraverso Rai Com, punta a portare la Sicilia nelle case degli italiani e anche a un pubblico internazionale, valorizzandone il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.

La scelta di Palermo arriva dopo un altro importante appuntamento televisivo che ha coinvolto l’Isola: il Capodanno Mediaset del 2025, trasmesso in diretta da Catania nella notte del 31 dicembre 2024. In quell’occasione piazza Duomo aveva fatto da scenario allo spettacolo di Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci. Due grandi eventi televisivi, due città siciliane e un obiettivo comune: trasformare la notte di San Silvestro in un’occasione di promozione del territorio.

Da Catania a Palermo, la Sicilia conquista la ribalta televisiva

La diretta Mediaset da Catania aveva portato il capoluogo etneo al centro della programmazione di fine anno, offrendo una vetrina nazionale alla città e alle sue attrattive. Adesso sarà Palermo a raccogliere il testimone con uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione Rai.

La scelta di piazza Politeama, nel cuore del capoluogo, offrirà uno scenario riconoscibile per raccontare la città e il suo patrimonio. La serata sarà trasmessa su Rai 1 con «L’Anno che Verrà», il tradizionale spettacolo di musica e intrattenimento che accompagna il conto alla rovescia di fine anno. Alla conduzione è confermato Marco Liorni, per il terzo anno consecutivo.

L’appuntamento non riguarda soltanto la serata del 31 dicembre. La presenza della Rai in Sicilia rientra infatti in un progetto di comunicazione più ampio, che prevede una collaborazione biennale tra la Regione e la società Rai Com.

Un accordo biennale per promuovere la Sicilia

L’intesa prevede la valorizzazione dell’Isola attraverso diversi programmi televisivi, radiofonici e digitali. Tra le trasmissioni nelle quali la Sicilia sarà protagonista figurano «Unomattina», «Geo», «Linea Verde» e «Ballando con le Stelle», con spazi dedicati alle bellezze e alle eccellenze del territorio.

Il progetto comprende anche uno speciale televisivo di Alberto Angela dedicato a Palermo e alle sue bellezze, in programma su Rai 1 la sera di Natale. L’obiettivo dichiarato è costruire un racconto della regione che vada oltre le immagini delle località turistiche più conosciute.

«La partnership sottoscritta con la Rai è un’ottima vetrina per la Regione Siciliana, un’opportunità di promozione sia sul piano nazionale che internazionale capace di portare benefici e visibilità al territorio», ha dichiarato Schifani.

Il presidente ha inoltre ricordato che la collaborazione punta a mostrare «la Sicilia che cresce» e il suo patrimonio di arte, storia e tradizioni, attraverso programmi seguiti da un pubblico ampio e diversificato.