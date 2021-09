Un candidato di Cateno De Luca e la Zia Peppina tra gli aspiranti sindaci di Caltagirone

Per le prossime elezioni a Caltagirone tanti nomi per tante liste presentate. Obiettivo è il superamento della soglia di sbarramento minima già al primo turno. L’abbondanza di nomi (384 candidati per 16 liste) mira al raggiungimento del quorum per i comuni con più di 15 mila abitanti (50%). Il primo turno, infatti, si terrà il 10 e 11 ottobre e, in caso di ballottaggio, il secondo turno avrà luogo il 24 e 25 ottobre.

Analizzando i quattro candidati a sindaco di Caltagirone, ecco quali sono le liste coinvolte

Il centro destra scenderà in campo sostenuto anche da Sammartino. La convergenza politica si riverserà, infatti, sul candidato sindaco Sergio Gruttadauria, esponente designato da Forza Italia. Ben otto le liste a suo sostegno: oltre Forza Italia troviamo “Moderati per Gruttadauria”, “Caltagirone domani” e “Caltagirone al Centro”, “Diventerà Bellissima”, “Fratelli d’Italia” e “Muoviti Caltagirone”.

Non resta indietro il centro sinistra che già da marzo aveva indicato la sua preferenza. A concorrere ed alimentare le speranze di vittoria dell’alleanza PD-Movimento 5 Stelle ci sarà Fabio Roccuzzo. Sei le liste a sostegno del candidato: “Partito Democratico”, “Sinistra Italiana”, “Azione e Movimento 5 Stelle”, “Futura Caltagirone”, “Cittadini volenterosi Caltagirone” e “Caltagirone Bene in Comune e Cives”.

A completare il puzzle dei candidati sindaci spicca Roberto Gravina, simpatizzante di lungo corso del vulcanico Cateno De Luca. “Sempre e per Sempre” sarà la lista che accompagnerà Gravina in questo percorso.

Senza dimenticare la nota “Zia Peppina”, bonario soprannome di Giuseppa Aliotta. Personaggio sempre sulla cresta dell’onda per quanto concerne i temi sociali denunciati in più occasioni tramite i canali di informazione locali. Verrà sostenuta dal Movimento Cittadino “Zia Peppina”.

Le domande per includere i cittadini all’interno dell’elenco persone idonee come scrutatore nei seggi di Caltagirone si sono aperte il 16 settembre e scadranno domani 21 settembre. A questo indirizzo sarà possibile prendere visione delle modalità con cui presentare la domanda d’iscrizione all’Albo scrutatori.