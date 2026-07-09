Addio a Bonnie Tyler, si spegne a 75 anni la voce di “Total Eclipse of the Heart”

Il mondo della musica dice addio a Bonnie Tyler. La cantante gallese è morta all’età di 75 anni, lasciando un patrimonio artistico costruito in oltre mezzo secolo di carriera e una serie di brani diventati autentici classici della musica internazionale, da It’s a Heartache a Total Eclipse of the Heart, fino a Holding Out for a Hero.

Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale dell’artista, Bonnie Tyler si è spenta “inaspettatamente” in un ospedale di Faro, in Portogallo. Era ricoverata dallo scorso maggio dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza in seguito a una perforazione intestinale.

L’operazione aveva reso necessario un lungo periodo di coma farmacologico, dal quale la cantante era uscita nel mese di giugno. Nei giorni successivi, la famiglia aveva riferito di un lieve miglioramento delle sue condizioni, precisando che non era più in coma ma che rimaneva ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche. Nelle ultime ore, tuttavia, il quadro clinico si è aggravato a causa di ulteriori complicazioni, che si sono rivelate fatali.

Nata in Galles, Bonnie Tyler ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua inconfondibile voce roca, diventata il suo tratto distintivo e uno dei timbri più riconoscibili della storia del pop-rock. Nel corso della sua carriera ha venduto milioni di dischi, collezionato successi internazionali e collaborato con alcuni dei più importanti autori e produttori del panorama musicale.

Negli ultimi anni aveva scelto di trascorrere lunghi periodi nella sua casa dell’Algarve, in Portogallo, senza mai interrompere il rapporto con il pubblico. Fino a poco tempo fa, infatti, stava preparando una tournée estiva che avrebbe dovuto toccare Germania, Austria e Regno Unito.

Con la sua scomparsa si chiude una delle pagine più importanti della musica internazionale. Restano le sue canzoni, capaci ancora oggi di emozionare generazioni diverse e di confermare Bonnie Tyler tra le interpreti più iconiche degli ultimi decenni.

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