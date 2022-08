Saranno ben due le “notti in bianco” che Blanco passerà a Catania. La prima ha registrato file interminabili sotto il sole e tante polemiche nella cornice di villa Bellini regalando ai fan uno spettacolo mozzafiato.

E proprio ieri sera, nel corso della prima data catanese del vincitore di Sanremo 2022, i giovani che hanno perso la folle la corsa ai ticket, ma non voglia di ascoltare il proprio cantante preferito si sono riversati dietro un muretto in via Sant’Euplio. Complici le restrizioni alla mobilità, è stato possibile organizzare un mini raduno dove i giovani hanno ballato e cantato le canzoni di Blanco. Una tattica, quella di appostarsi in via Sant’Euplio, già collaudata durante il live dei Pinguini Tattici Nucleari che aveva registrato sold out in questa movimentata estate catanese.

Vedremo se lo spettacolo parallelo si ripeterà anche per il secondo concerto di Blanco in programma per stasera, domenica 31 luglio.

