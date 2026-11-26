Asserire che Bernardo di Chiaravalle [Digione/Francia 1090 ‒ Abbazia di Clairvaux 1153] abbia vissuto la sua esistenza con «l’ardimento di un orso», non significa rifarsi esclusivamente all’etimologia, tutta medievale, del suo nome! L’entusiasta protagonista dell’Ordine Cistercense, dal 1115 propagatosi dalla regione francese della Champagne a tutta l’Europa Occidentale, insegna ancora oggi un Valore fondamentale, a tutti.

Siate credenti o miscredenti, impegnati o strafottenti, dovete comunque riconoscere un primato a quel Santo di epoca pienomedievale, da voi mai incontrato finora, neanche nei manuali di storia, impregnati di politicamente corretto, come lamentano nei dibattiti culturali. Per il mistico cistercense, la dignità della donna è il presupposto, irrinunciabile, alla costruzione di un mondo a immagine dei Vangeli. La dignità della donna, annota San Bernardo nei suoi scritti, raggiunge il suo apice nel conformarsi all’esempio di Maria, la madre di Gesù.

«La trave grande e grossa nell’occhio è la superbia che s’annida nella mente che, affetta da una certa obesità, vuota, malsana, gonfia, inconsistente, ottenebra l’occhio dell’anima, offusca la verità»: vorreste fare leggere queste righe, per quanto anteriori al 1122, a quante aspirano a diventare, da grandi, delle affermate influencer? In un mondo di mera apparenza, abbiamo ancora il coraggio di dire che una donna umile e riservata vale infinitamente di più dei tanti fenomeni da baraccone, dai quali siamo circondati?

Risuonano ancora i versi del trentaduesimo canto del Paradiso dantesco, la lode a memoria della Vergine, messa in versi da Padre Dante e lasciata proferire da Bernardo di Chiaravalle, risiede ancora nelle corde della vostra anima? «Io vidi sopra lei tanta allegrezza/ piover, portata ne le menti sante/ create a trasvolar per quella altezza […]». Chi ha mai detto che una donna debba essere tanto più peccaminosa possibile per essere indipendente?

Per la serie: vogliamo misurare la dignità della donna dal numero di emoticon a forma di fiamma incandescente, ricevuti dopo ogni post? Obbedienza, umiltà, spirito di abnegazione verso quanti ci circondano: queste sono le virtù che fanno della donna una creatura divina. Rompere con le peggiori devianze, scaturite dalle debolezze di Eva, è ancora possibile? “Esimie” femministe, chiedete a San Bernardo di Chiaravalle. Meditate, voi che confondete la dignità con il presunto diritto di appagare ogni vostro capriccio, meditate!

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Il dipinto di Filippo Lippi, intitolato «Apparizione della Vergine a San Bernardo, datato al periodo compreso tra il 1482 e il 1486, non necessita di chiose ulteriori a quelle scaturite dall’osservazione diretta del dipinto. Rispetto, amore puro e mai tarato dall’appagamento dei propri istinti [ricordate la differenza tra amore e lussuria?], sono alla base del rispetto che ogni uomo dovrebbe tributare ad ogni donna, non solo alla Vergine Maria!)

Autodafé Immaginato, puntata n° 112 di giovedì 26 novembre 2026