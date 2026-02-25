Alfa Basket si rilancia dopo successo netto a Milazzo

E’ arrivata una vittoria per l’Alfa Basket Catania nell’ultimo weekend dopo la caduta a Capo D’Orlando che è costata la perdita del primo posto.

Vittoria autoritaria Alfa Basket contro la Svincolati Accademy

Gli uomini allenati da Željko Zečević hanno infatti battuto con una prova autoritaria e convincente la Svincolati Accademy di Milazzo a domicilio con un perentorio 81-61. Un successo che ha permesso ai ragazzi dell’Alfa Basket di riscattarsi immediatamente dalla delusione della sfida contro l’altra squadra del Messinese e nella quale hanno messo in atto tanta determinazione.

Carbone: “Successo che ricarica l’ambiente”

Il direttore sportivo dell’Alfa Basket Catania, Carmelo Carbone, ha sottolineato come questo successo, ottenuto con questa grande prova abbia ricaricato molto l’ambiente nell’ambito della Poule Promozione.

«Abbiamo vinto a Milazzo con 20 punti di scarto – ha detto Carbone –, abbiamo dominato, è un test importante per chi ancora non era recuperato del tutto come Budrys, che aveva avuto qualche risentimento. Ci è stato permesso di verificare le condizioni tecniche e fisiche dei nostri ragazzi. Siamo secondi dopo la sconfitta patita a Capo D’Orlando e la partita di sabato prossimo in casa con la Dierre è molto importante perché è molto competitiva, in quanto si è classificata prima nell’altro girone».

La Poule Promozione è entrata nel vivo e «contiamo su tutto il complesso dei giocatori, perché difficilmente vincono i singoli quando si scende sul parquet».