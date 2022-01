Autogrill cerca 40 giovani da assumere in Sicilia

Al via “Campus Autogrill”, l’iniziativa promossa da Autogrill, il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, che propone un’opportunità lavorativa in ambito food ai giovani under 30 della Sicilia.

Undici i punti vendita dell’azienda che prevede la selezione di 40 giovani, che saranno impegnati in un corso di formazione gratuito.

In programma lezioni teoriche, laboratori pratici a Catania e Palermo, a cui seguirà un esame finale.

Si inizierà con un contratto a tempo determinato di sei mesi in uno dei punti vendita sul territorio nazionale, con alloggio a cura di Autogrill, e poi con un percorso di apprendistato professionalizzante di due anni.

Per candidarsi basta inviare il curriculum e compilare il modulo online.

«Siamo lieti di inaugurare il progetto “Campus Autogrill” in Sicilia – ha commentato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill – ».

Il tour è partito da Palermo, lunedì 17 gennaio e fino al 20 toccherà diverse piazze siciliane: Castelbuono, in provincia di Palermo e Modica, in provincia di Ragusa.

Per chi volesse iniziare a conoscere il mondo Autogrill, inviato il curriculum, può presentarsi al camper per un primo colloquio sul posto.

Ecco le tappe del tour del Camper : 18 gennaio, alle ore 15,30 al Museo Francesco Minà Palumbo di Castelbuono.

Il 19 e 20 a Modica rispettivamente alle 15,30 in piazza Matteotti, e alle 11 in Viale degli Oleandri, 19, all’’istituto alberghiero “Principi Grimaldi” e in video collegamento con l’istituto alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice.