Argentea, la cura serale della pelle

Abbiamo già parlato ampiamente dell’importanza della cura della pelle. Sappiamo quest’ultima va infatti preparata ad affrontare la giornata. Così come un caffè o una sana colazione danno a noi la giusta energia per affrontare lo stress quotidiano, una corretta beauty routine prepara la pelle che giornalmente viene esposta allo smog, al trucco, particelle di sporco e quant’altro.

Ma dopo un’intera giornata, come detergere e idratare correttamente la nostra pelle?

Una buona beauty routine serale assicura una corretta detersione e idratazione notturna della pelle.

Il percorso viso notte di Argentea ha come obiettivo quello di donare un aspetto più fresco e una pelle più luminosa al risveglio.

Il primo step consiste nell’eliminare le particelle di sporco accumulate durante la giornata, così come il make up. Per farlo utilizziamo l’Acqua Micellare e/o il Latte Detergente da applicare con un dischetto di cotone, massaggiando delicatamente, per poi risciacquare.

Per completare lo step detersione utilizzare il Tonico Viso sempre con un dischetto di cotone.

Dopo il Tonico, 1-2 volte la settimana è consigliabile l’utilizzo della Maschera Viso Notte che stimola il rinnovamento cellulare e prepara la pelle alla rigenerazione notturna. Applicare con un pennellino e lasciare agire 10-15 minuti, poi risciacquare.

Il Siero Viso Notte poi è una terapia intensiva necessaria per stimolare anch’esso la rigenerazione cutanea. Da applicare anche tutti i giorni.

Infine la Crema Viso Notte costituisce lo step finale. La crema rafforza la barriera protettiva e garantisce un’idratazione completa della pelle per tutta la notte.