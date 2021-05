La beauty routine di Argentea, gli step da seguire

Conoscere la propria pelle è molto importante, prendersene cura con una corretta beauty routine lo è altrettanto.

Non c’è stagione in cui la pelle non chieda il nostro aiuto. Una buona alimentazione e bere tanto sicuramente sono i primi passi fondamentali. Ma come possiamo avere davvero una pelle idratata, non grassa ma luminosa?

Una corretta beauty routine è sicuramente un importante alleato.

Ma quale beauty routine è più adatta alla mia pelle?

Abbiamo già parlato della linea di cosmetici Argentea a base di bava di lumaca.

I prodotti della linea viso e corpo sono adatti a tutti i tipi di pelle, ma con un corretto utilizzo e combinati tra di loro possono aiutare a risolvere alcune problematiche specifiche come pelle secca, pelle grassa, inestetismi, smagliature, cellulite ecc…

La cura del viso e del decolleté, soprattutto al mattino, è molto importante per mantenere la pelle giovane e sana.

Una corretta beauty routine inizia sempre con una buona pulizia del viso, liberando la pelle dai residui di trucco e sporco. La detersione può essere effettuata con l’Acqua Micellare, prodotto a rapida azione, o con movimenti lenti e delicati con il Latte Detergente applicato con un dischetto di cotone. Il viso va poi risciacquato.

Una/due volte la settimana è bene liberare i pori e le cellulare morte della pelle attraverso l’utilizzo di una Crema Viso Esfoliante che con la sua texture delicata, studiata con microgranuli vegetali, garantisce dopo l’applicazione una pelle liscia e morbida.

Ogni giorno dopo la pulizia, utilizzare il Tonico Viso che regola il ph naturale della pelle, restringe i pori e prepara la pelle ai trattamenti successivi.

Dopo il Tonico, 1-2 volte la settimana utilizzare una Maschera Viso Giorno per ridurre i segni dell’invecchiamento aumentando l’idratazione. Applicare con un pennellino e lasciare agire 10-15 minuti, poi risciacquare.

Anche tutti i giorni applicare il Siero Viso Giorno, ricco di principi attivi per combattere le prime rughe d’espressione e garantire una migliore elasticità cutanea. Da utilizzare anche come contorno occhi picchiettando e massaggiando delicatamente.

Per lo step finale, la Crema Viso Giorno. Rafforza la barriera protettiva e garantisce un’idratazione completa per tutto il giorno.