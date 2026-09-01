L’Archivio Apostolico Vaticano, dove dodici secoli di storia aspettano di essere letti

Dalle carte dei pontefici alle vicende diplomatiche dell’Europa: un patrimonio di oltre 600 fondi e 85 chilometri di scaffali. Un luogo spesso avvolto dal mistero, ma aperto da più di un secolo alla ricerca degli studiosi

Ci sono luoghi in cui la storia non è raccontata attraverso monumenti o statue, ma attraverso fogli, pergamene, registri e lettere. L’Archivio Apostolico Vaticano è uno di questi. Dietro le sue porte sono conservati documenti che attraversano circa dodici secoli, dall’VIII al XX secolo: una quantità sterminata di testimonianze che raccontano non soltanto la storia della Chiesa, ma anche quella politica, diplomatica e sociale dell’Europa e del mondo.

Oltre 600 fondi archivistici e circa 85 chilometri lineari di scaffalature compongono un patrimonio documentario tra i più importanti al mondo. Una parte dei materiali è custodita anche nel cosiddetto “Bunker”, un deposito sotterraneo realizzato nel sottosuolo del Cortile della Pigna dei Musei Vaticani.

Non è, però, un luogo completamente chiuso e inaccessibile come spesso l’immaginario collettivo potrebbe suggerire.

Dall’Archivio Segreto all’Archivio Apostolico

La storia dell’istituzione affonda le proprie radici nel pontificato di Paolo V, che all’inizio del Seicento promosse la concentrazione di importanti nuclei documentari della Santa Sede. Il 31 gennaio 1612 viene indicato dall’Archivio come una data fondamentale per la sua storia.

Per secoli l’istituzione è stata conosciuta soprattutto come Archivio Segreto Vaticano. Un nome che ha contribuito ad alimentare, soprattutto fuori dagli ambienti accademici, un’immagine fatta di misteri, documenti proibiti e verità nascoste.

In realtà, il termine “segreto” aveva un significato storico e amministrativo diverso da quello attribuito comunemente alla parola. Derivava dal latino secretum, nel senso di separato, distinto, riservato: indicava dunque un archivio destinato originariamente all’uso del pontefice e degli uffici della Santa Sede.

Il 22 ottobre 2019 papa Francesco ha ripristinato ufficialmente l’antica denominazione di Archivio Apostolico Vaticano, ponendo fine a un nome che per lungo tempo aveva alimentato equivoci e leggende.

Quando le porte si aprirono agli studiosi

Una svolta fondamentale arrivò nel 1881, quando papa Leone XIII aprì l’Archivio agli studiosi di qualsiasi Paese e religione. Da allora è diventato un punto di riferimento internazionale per la ricerca storica.

Oggi l’accesso è riservato a studiosi qualificati impegnati in ricerche scientifiche. È necessario possedere una laurea magistrale o un titolo universitario equivalente e presentare una lettera di presentazione di un istituto di ricerca o di una persona qualificata nel campo degli studi storici. La ricerca è gratuita.

Un’immagine molto distante, dunque, da quella di una fortezza dove i documenti vengono custoditi per impedire al mondo di conoscerli.

L’Archivio è invece un laboratorio di ricerca. Gli studiosi arrivano da Paesi diversi, consultano inventari e strumenti di ricerca, chiedono i documenti e ricostruiscono, pagina dopo pagina, vicende che spesso hanno attraversato continenti e secoli. Il personale dell’istituzione svolge quotidianamente un’attività di assistenza ai ricercatori, aiutandoli anche nell’interpretazione degli antichi strumenti archivistici.

Cosa raccontano quelle carte

La risposta è: quasi tutto ciò che riguarda la storia istituzionale della Santa Sede.

Tra i fondi conservati ci sono gli archivi storici degli antichi uffici della Curia, ma anche quelli delle rappresentanze diplomatiche pontificie. L’Archivio conserva infatti la documentazione storica di oltre 75 nunziature e delegazioni apostoliche distribuite nel mondo, dall’inizio del XVI fino al XX secolo.

Questo significa che dentro quelle scaffalature non si trovano soltanto documenti utili a ricostruire la storia religiosa. Ci sono anche tracce delle relazioni internazionali, delle crisi politiche, delle guerre, delle trasformazioni sociali e dei rapporti tra gli Stati.

Una lettera diplomatica può diventare così una finestra sulla politica europea; una corrispondenza ecclesiastica può raccontare una società molto più ampia di quella direttamente coinvolta nella vicenda.

È questa la caratteristica più affascinante dell’Archivio: la sua storia è inevitabilmente intrecciata con la storia del mondo.

Il limite temporale e l’apertura dei pontificati

La consultazione non arriva però fino ai documenti più recenti. La prassi dell’Archivio prevede l’apertura della documentazione per pontificati.

Attualmente gli studiosi possono consultare i documenti fino alla conclusione del pontificato di Pio XII, nell’ottobre 1958. L’apertura dell’archivio relativo a quel pontificato è stata annunciata da papa Francesco a partire dal marzo 2020.

È un elemento importante anche dal punto di vista storico: significa che gli studiosi possono oggi lavorare su una quantità enorme di documentazione relativa alla prima metà del Novecento, uno dei periodi più drammatici e controversi della storia contemporanea.

Il vero tesoro non è il mistero

L’Archivio Apostolico Vaticano continua inevitabilmente ad attirare curiosità. Il suo passato, il rapporto con i pontefici e la quantità di documenti custoditi hanno contribuito a costruire intorno all’istituzione un’aura particolare.

Ma il suo valore più grande non sta nel mistero.

Sta nella possibilità di verificare le fonti.

Ogni documento può confermare una ricostruzione storica, metterla in discussione oppure aprire una strada completamente nuova. È il lavoro paziente dello storico: non cercare necessariamente una “verità segreta”, ma confrontare testimonianze, date, persone e decisioni per comprendere meglio ciò che è accaduto.

In questo senso, un archivio non è semplicemente un deposito del passato. È uno strumento per interrogare il presente.

La memoria che guarda al futuro

Conservare 85 chilometri di documenti significa affrontare una sfida che non è soltanto storica, ma anche tecnologica. L’Archivio porta avanti attività di conservazione, restauro, acquisizione digitale e realizzazione di strumenti per rendere il patrimonio sempre più fruibile alla ricerca.

La memoria, insomma, non può essere soltanto conservata: deve essere resa leggibile.

Ed è forse proprio questa la lezione più interessante dell’Archivio Apostolico Vaticano. In un’epoca in cui le informazioni si moltiplicano e vengono consumate in pochi secondi, milioni di carte continuano a chiedere tempo, attenzione e competenza.

Silenziosamente, sugli scaffali, aspettano ancora di essere lette.

Perché la storia non è soltanto ciò che ricordiamo. È anche ciò che ancora non abbiamo scoperto.