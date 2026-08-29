Apocalisse zombie: quanto è davvero probabile?

Dai morti che tornano in vita ai virus capaci di alterare il comportamento umano: quanto c’è di scienza dietro uno degli scenari più amati da film e serie TV?

Un’orda di persone infette che cammina per le strade, città deserte e superstiti barricati nelle proprie abitazioni. L’apocalisse zombie è un classico della cultura popolare, da The Walking Dead a The Last of Us. Ma quanto è realistico uno scenario simile?

La risposta, secondo le conoscenze scientifiche attuali, è rassicurante: un’apocalisse zombie nel senso cinematografico del termine è praticamente impossibile.

Morti che tornano in vita? La scienza dice di no

Il principale ostacolo è proprio quello che rende gli zombie così affascinanti: la resurrezione dei morti. Dopo la morte, il cervello e gli altri organi subiscono danni irreversibili a causa della mancanza di ossigeno e della degradazione dei tessuti.

Non esiste quindi un meccanismo biologico conosciuto che permetta a un cadavere di tornare in vita, muoversi autonomamente e comportarsi come una persona infetta.

E se fosse un virus?

Uno scenario leggermente più realistico, almeno in teoria, sarebbe quello di una malattia capace di provocare gravi alterazioni neurologiche e comportamentali. Alcune infezioni reali possono infatti modificare profondamente il comportamento di una persona.

Un esempio è la rabbia, una malattia che può provocare agitazione, confusione, allucinazioni, aggressività e altri disturbi neurologici. Ma il paragone con gli zombie cinematografici finisce qui: la rabbia non resuscita i morti e non trasforma le persone in creature prive di coscienza.

Il caso dei funghi

Anche The Last of Us ha contribuito a diffondere l’idea di un fungo capace di trasformare gli esseri umani in creature controllate dal parassita.

In natura esistono effettivamente funghi capaci di alterare il comportamento di alcuni insetti. Tuttavia, passare da un insetto a un essere umano richiederebbe superare enormi barriere biologiche. Non esistono prove che un fungo possa trasformare gli esseri umani in “zombie” come quelli rappresentati nella fiction.

Il vero rischio è un altro

Se l’apocalisse zombie rimane materia da film e videogiochi, le epidemie sono invece un rischio reale. Un nuovo agente patogeno potrebbe causare una crisi sanitaria significativa, soprattutto se fosse altamente trasmissibile o provocasse malattie gravi.

Questo, però, non significa che dobbiamo aspettarci orde di infetti per le strade. La realtà delle epidemie è molto più complessa e, fortunatamente, esistono sistemi di sorveglianza, ricerca scientifica e misure di sanità pubblica progettati proprio per individuare e contenere le minacce biologiche.

Quindi, dobbiamo prepararci agli zombie?

Probabilmente no. Se mai dovessimo trovarci davanti a una crisi sanitaria globale, sarebbe molto più utile affidarsi alle informazioni delle autorità sanitarie e della comunità scientifica che preparare una mazza da baseball per affrontare i morti viventi.

L’apocalisse zombie resta dunque quasi certamente un prodotto della fantasia. Ma la scienza dietro alcune delle sue idee più inquietanti — virus, parassiti, alterazioni neurologiche e pandemie — è sorprendentemente reale.

Per ora, insomma, possiamo stare tranquilli: gli zombie appartengono al cinema. Le epidemie, invece, appartengono al mondo reale.

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