La scrittrice siciliana premiata alla decima edizione del concorso letterario del circuito Pegasus. Il romanzo, pubblicato da Mursia, racconta una storia di identità, emigrazione e ricerca di riscatto tra Sicilia e Argentina.

Un riconoscimento alla scrittura e alla capacità di raccontare le fragilità e la forza dell’animo umano. La scrittrice siciliana Antonella Carta ha vinto il Premio della Critica alla decima edizione del Milano International, concorso letterario del circuito Pegasus che coinvolge ogni anno autori provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il premio è stato assegnato al romanzo «Devi andare, Nì», pubblicato da Mursia nel 2025. La giuria ha riconosciuto all’opera la qualità della scrittura e la capacità di affrontare temi profondi e universali attraverso una narrazione autentica e caratterizzata da una forte partecipazione emotiva.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 21 novembre nella storica Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano, alla presenza di autori, artisti e rappresentanti del mondo culturale.

Una storia tra Sicilia e Argentina

Al centro di «Devi andare, Nì» c’è Nino, un uomo segnato da un’origine difficile e da una costante ricerca del proprio posto nel mondo. Attraverso una vicenda che si sviluppa tra Sicilia e Argentina, Antonella Carta affronta questioni come l’identità, l’emigrazione, l’amore e il riscatto personale.

Il romanzo si muove tra legami, distanze e percorsi di crescita, restituendo la complessità delle relazioni umane e il confronto con le proprie radici. Una storia che mette al centro le fragilità individuali, ma anche la possibilità di trovare la forza per cambiare e costruire un nuovo futuro.

«Questo premio rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un incoraggiamento a continuare a raccontare storie che mettano al centro le persone, le loro fragilità e la loro forza», ha dichiarato l’autrice.

Il percorso letterario di Antonella Carta

Insegnante di Materie letterarie in un liceo, Antonella Carta ha pubblicato con Mursia anche «Come nuvole di cotone» (2020) e «Come una pianta che spacca il cemento» (2023). «Devi andare, Nì» è il suo terzo romanzo con la casa editrice.

La sua produzione narrativa si concentra su temi quali identità, appartenenza, relazioni umane e resilienza, con una particolare attenzione alle esperienze personali e ai legami che contribuiscono a definire il percorso di ciascun individuo.

Il Premio della Critica al Milano International aggiunge così un nuovo riconoscimento al percorso dell’autrice e al romanzo «Devi andare, Nì».

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