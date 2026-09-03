Le montagne fantasma e il ghiaccio che sanguina: i misteri dell’Antartide

Sotto chilometri di ghiaccio si nascondono montagne invisibili, mentre da un ghiacciaio sgorga un liquido rosso come il sangue. Sono fenomeni reali che raccontano una delle regioni più estreme e affascinanti del nostro pianeta.

L’Antartide continua a sorprendere la comunità scientifica. Dietro l’immagine di un continente bianco, immobile e apparentemente deserto si nasconde infatti un mondo complesso, nel quale la geologia, il ghiaccio e la vita interagiscono in modi ancora oggi oggetto di studio.

Tra i fenomeni più spettacolari ci sono le cosiddette “montagne fantasma”: immense formazioni rocciose che non possiamo vedere perché sepolte sotto la calotta glaciale. In alcuni punti dell’Antartide il ghiaccio raggiunge infatti spessori di diversi chilometri, nascondendo completamente il paesaggio sottostante.

Gli scienziati riescono però a “vedere” queste montagne grazie a sofisticati strumenti, in particolare radar capaci di penetrare il ghiaccio. Le informazioni raccolte permettono di ricostruire la conformazione del territorio nascosto e di studiare la storia geologica del continente.

Queste montagne non sono dunque fantasmi nel senso letterale del termine. Sono rilievi reali, rimasti invisibili per lunghissimo tempo, che oggi la tecnologia consente di riportare virtualmente alla luce. La loro presenza è importante anche per comprendere come si è formata e modificata la calotta antartica nel corso delle ere geologiche.

Ma se le montagne fantasma sono nascoste sotto il ghiaccio, un altro fenomeno sembra invece emergere direttamente da esso.

Si tratta delle Blood Falls, le “cascate di sangue” del ghiacciaio Taylor, nella Terra Vittoria. Da una parete di ghiaccio fuoriesce un’acqua dal caratteristico colore rosso-arancione, creando un’immagine che sembra uscita da un film di fantascienza.

La spiegazione, tuttavia, è completamente naturale.

L’acqua proviene da un ambiente salino rimasto isolato sotto il ghiaccio. È ricca di ferro e, quando raggiunge la superficie ed entra in contatto con l’ossigeno, il ferro si ossida. È lo stesso principio che provoca la formazione della ruggine: il risultato è una colorazione rossastra che dà origine all’inquietante nome di “ghiaccio che sanguina”.

Ancora più sorprendente è ciò che gli scienziati hanno scoperto studiando questo ambiente estremo. Nell’acqua delle Blood Falls riescono a sopravvivere microrganismi in condizioni caratterizzate da freddo, oscurità e alta salinità. Una dimostrazione della straordinaria capacità della vita di adattarsi anche agli ambienti più ostili.

Ed è proprio questo aspetto ad attirare l’interesse degli astrobiologi. Gli ambienti estremi dell’Antartide possono infatti offrire indicazioni utili per comprendere dove e come cercare forme di vita al di fuori della Terra. Sotto le superfici ghiacciate di alcuni corpi del Sistema solare potrebbero esistere, almeno in teoria, ambienti caratterizzati da acqua liquida e condizioni favorevoli alla vita microbica.

Le montagne nascoste e le misteriose cascate rosse raccontano quindi due storie apparentemente diverse, ma unite da una stessa caratteristica: l’Antartide è molto più di una distesa di ghiaccio.

Sotto quella superficie bianca esiste un paesaggio antico, fatto di montagne, rocce, acqua e microrganismi. Un mondo che per secoli è rimasto quasi completamente invisibile e che oggi, grazie alla ricerca scientifica e alle nuove tecnologie, comincia lentamente a svelare i suoi segreti.

E forse è proprio questo il vero fascino dell’Antartide: non ciò che mostra, ma ciò che ancora nasconde.