Arriva multa di 2mila euro a uno dei due pescherecci sequestrati in Libia

Arriva la multa di 2mila euro a uno dei due pescherecci sequestrati in Libia. Oltre il danno, quindi, anche la beffa. È l’armatore dell’Antartide ad essere stato multato dalla Capitaneria di Mazara del Vallo per aver comunicato solo 9 giorni di fermo biologico nel 2019, invece dei 12 registrati. L’equipaggio del peschereccio, che ha vissuto 108 giorni di assoluto inferno nelle carceri libiche, potrebbe comunicare gli ultimi 3 giorni. I dati e le informazioni, però, sono contenuti nel “logbook” elettronico, uno strumento di bordo importante che è stato rubato insieme agli altri, durante la prigionia in Libia.

G.G.