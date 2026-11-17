A Nebbiuno, in provincia di Novara, una storia straordinaria di longevità, indipendenza e amore per il proprio lavoro. Il 16 novembre Anna ha spento 102 candeline, ma il regalo più bello è stato continuare a fare ciò che ama: servire caffè ai suoi clienti.

Ci sono compleanni che si festeggiano con una torta, altri con una grande festa. E poi c’è quello di Anna Possi, che il 16 novembre 2026 ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 102 anni facendo ciò che ha sempre fatto: aprire il suo bar e accogliere i clienti dietro il bancone.

A Nebbiuno, piccolo centro in provincia di Novara, Anna è ormai molto più di una semplice barista. È un punto di riferimento per la comunità, una presenza familiare e una testimonianza vivente di dedizione, forza e amore per il proprio mestiere. Considerata la barista più longeva d’Italia, continua a gestire il Bar Centrale con una determinazione che sorprende e conquista.

La storia del locale comincia il 1° maggio 1958, quando Anna lo apre insieme al marito René. Un’avventura professionale e familiare che avrebbe segnato tutta la sua vita. Nel 1974, dopo la morte del marito, Anna decide di non arrendersi e di portare avanti da sola quell’attività che rappresentava ormai molto più di un lavoro.

Da allora sono trascorsi oltre cinquant’anni, ma la sua routine non è cambiata. Vive proprio sopra il bar, accende la stufa a legna e ogni mattina apre la saracinesca per iniziare una nuova giornata. Tra caffè da preparare, giornali da sfogliare e chiacchiere con i clienti, il tempo sembra scorrere con un ritmo tutto suo.

Anche il giorno del suo 102° compleanno non ha voluto rinunciare alle proprie abitudini. A farle visita sono arrivati gli abitanti del paese, gli alpini e persino due ciclisti provenienti dalla Lombardia, desiderosi di renderle omaggio. Anna, fedele alla sua ospitalità, ha ricambiato gli auguri offrendo il caffè ai suoi ospiti.

Una scena semplice, ma capace di raccontare molto più di tante parole: a 102 anni Anna continua a sentirsi parte attiva della propria comunità, mantenendo vivo quel rapporto quotidiano con le persone che rappresenta forse uno degli aspetti più belli della sua lunga storia.

E quando le chiedono della prossima festa, risponde con la semplicità e l’ironia di chi non ha intenzione di fermarsi: per il prossimo grande appuntamento, meglio aspettare i 105 anni.

Nel frattempo c’è un’altra bella attesa ad accompagnare le sue giornate: la nascita di una pronipote, una nuova generazione che si prepara ad arrivare mentre lei continua a essere un esempio di vitalità.

La storia di Anna Possi non è soltanto quella di una donna che ha raggiunto i 102 anni. È il racconto di una vita costruita sul lavoro, sulla perseveranza e sui legami umani.

In un’epoca in cui tutto sembra correre velocemente, Anna ci ricorda il valore delle piccole cose: un caffè servito con gentilezza, una conversazione al bancone, un sorriso scambiato ogni mattina.

E così, a Nebbiuno, il Bar Centrale continua ad aprire le sue porte. Perché Anna, almeno per ora, non ha nessuna intenzione di andare in pensione.

Auguri Anna! Il prossimo appuntamento è già fissato: 105 anni, sempre dietro il bancone.