Dieci anni senza Anna Marchesini: il sorriso intelligente che continua a vivere nel cuore degli italiani

Ogni grande artista lascia un segno che il tempo non riesce a cancellare. Anna Marchesini ha lasciato il più prezioso di tutti: la capacità di regalare sorrisi con intelligenza, eleganza e una straordinaria sensibilità. Il suo talento ha attraversato il teatro, la televisione e la letteratura, trasformando ogni personaggio in un frammento di vita capace di emozionare e divertire.

A dieci anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo continua a vivere nell’affetto di un pubblico che non ha mai smesso di amarla, nelle sue interpretazioni diventate iconiche e in quella comicità raffinata che, ancora oggi, resta un esempio difficilmente eguagliabile dello spettacolo italiano.

Scomparsa il 30 luglio 2016 all’età di 62 anni, dopo una lunga battaglia contro l’artrite reumatoide, Anna Marchesini ha lasciato un’eredità artistica che va ben oltre la comicità. Attrice di teatro, scrittrice, doppiatrice e interprete di straordinaria sensibilità, ha saputo raccontare con ironia le debolezze dell’animo umano, trasformando ogni personaggio in un piccolo capolavoro.

La svolta della sua carriera arrivò negli anni Ottanta con Il Trio, formato insieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nato in radio e consacrato in televisione, il gruppo rivoluzionò il linguaggio della comicità italiana con una satira elegante, mai volgare e costruita su una perfetta intesa artistica. Dopo il successo a Domenica In, fu Pippo Baudo a intuire definitivamente il loro straordinario potenziale, affidando loro un ruolo di primo piano a Fantastico 7. Da quel momento il Trio entrò nelle case di milioni di italiani, diventando uno dei fenomeni televisivi più amati di sempre. Baudo riconobbe in Anna un’artista completa, dotata di una creatività fuori dal comune e di una straordinaria preparazione teatrale.

Il successo esplose con parodie rimaste nella storia della televisione italiana. Indimenticabile I Promessi Sposi, la brillante rilettura del capolavoro di Alessandro Manzoni che conquistò oltre tredici milioni di telespettatori, ma anche le irresistibili imitazioni della signorina Carlo, della sessuologa Merope Generosa, della Sora Flora, di Rosy Bindi, delle sorelle Carlucci, di Gina Lollobrigida e di tanti altri personaggi entrati nell’immaginario collettivo. La sua comicità non si fermava alla semplice imitazione: Anna osservava ogni dettaglio, lo rendeva vivo con straordinaria precisione e lo trasformava in una raffinata interpretazione teatrale.

La sua versatilità trovò spazio anche nel mondo del doppiaggio, dove riuscì a lasciare un segno indelebile. Nel 2001 prestò la voce a Yzma, l’esilarante e perfida antagonista del film d’animazione Disney “Le follie dell’imperatore”, regalando al personaggio un’interpretazione diventata una delle più amate dal pubblico italiano. Con la sua inconfondibile espressività trasformò il doppiaggio in una vera prova d’attrice, dando vita a una Yzma ironica, teatrale e irresistibilmente sopra le righe. Ancora oggi quella performance è ricordata come uno dei doppiaggi italiani più riusciti dell’universo Disney.

Dietro quei personaggi c’era un’attrice dalla formazione classica, capace di passare con naturalezza dal teatro alla televisione, dalla narrativa al doppiaggio, costruendo una carriera sempre fedele alla qualità e alla ricerca artistica.

Dopo lo scioglimento del Trio negli anni Novanta, Anna Marchesini proseguì il suo percorso da protagonista tra teatro, libri e televisione. Il legame con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, però, non si spezzò mai. Nel 2008, in occasione del venticinquesimo anniversario della nascita del Trio, i tre tornarono insieme nello speciale televisivo “Non esiste più la mezza stagione”, accolto con entusiasmo da milioni di spettatori. Fu una reunion capace di dimostrare che quella straordinaria alchimia artistica era rimasta intatta e che il loro affetto andava ben oltre il palcoscenico.

Negli ultimi anni della sua vita, nonostante la malattia, Anna Marchesini continuò a dedicarsi alla scrittura, pubblicando romanzi apprezzati dalla critica e mostrando ancora una volta la profondità del suo universo creativo. La sua ironia non venne mai meno, diventando il modo più autentico con cui affrontare anche i momenti più difficili.

A dieci anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo continua a essere custodito con affetto da colleghi, amici e da quel pubblico che non ha mai smesso di volerle bene. La sua comicità colta, mai sopra le righe, la capacità di osservare il mondo con uno sguardo ironico e delicato e quel talento capace di trasformare ogni personaggio in qualcosa di indimenticabile continuano ancora oggi a rappresentare un patrimonio prezioso dello spettacolo italiano.

Perché alcuni artisti non smettono mai di andare in scena. Continuano a vivere nei ricordi di chi li ha applauditi, nelle risate che ancora riescono a regalare e nell’eredità culturale che lasciano alle nuove generazioni. E Anna Marchesini, con la sua eleganza, il suo talento e la sua immensa umanità, resta una di quelle presenze che il tempo non potrà mai cancellare.

jacktoto