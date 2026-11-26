È morto a 65 anni Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran. L’artista si è spento il 23 novembre 2026 nella sua casa, circondato dalla famiglia, dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata metastatico, diagnosticato nel 2018 e reso pubblico nel 2022. La notizia è stata comunicata il 25 novembre dalla famiglia e dai suoi ex compagni di band.

Nato nel 1961 a Tynemouth, in Inghilterra, Taylor entrò nei Duran Duran nel 1980, contribuendo alla formazione che avrebbe conquistato le classifiche internazionali e segnato la musica pop degli anni Ottanta. La sua chitarra fu parte integrante del sound di album come Rio e Seven and the Ragged Tiger e di successi come «Hungry Like the Wolf», «Save a Prayer», «The Reflex» e «Rio».

Nel 1985 partecipò al progetto Power Station insieme a John Taylor, Robert Palmer e Tony Thompson. L’anno successivo lasciò i Duran Duran per dedicarsi alla carriera solista e ad altre collaborazioni. Dopo il ritorno nella formazione originale nel 2001 e la pubblicazione dell’album Astronaut nel 2004, abbandonò nuovamente il gruppo nel 2006. Nel 2023 aveva collaborato ancora con la band, suonando nell’album Danse Macabre.

La malattia e il legame con la band

La diagnosi di tumore alla prostata metastatico al quarto stadio era stata resa nota nel 2022, quando Taylor non poté partecipare alla cerimonia di ingresso dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame. In quell’occasione aveva raccontato pubblicamente la propria condizione, ma continuando negli anni successivi ad avere un rapporto con la musica e con i suoi compagni.

Nel messaggio di cordoglio, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor hanno ricordato il suo contributo fondamentale alla storia del gruppo, sottolineando l’energia, il talento e la personalità con cui aveva partecipato alla nascita del loro successo.

La scomparsa di Andy arriva in un momento delicato per la band britannica. Soltanto poche settimane prima, il 12 novembre, Roger Taylor aveva annunciato la decisione di lasciare i Duran Duran, dopo aver ricevuto dai medici il consiglio di interrompere l’attività musicale a causa dell’aggravarsi dell’acufene.

Due vicende distinte, che segnano un momento di profondo cambiamento per una formazione che ha accompagnato intere generazioni. Con Andy Taylor se ne va uno dei musicisti che hanno contribuito a costruirne l’identità sonora, ma restano le canzoni e il segno lasciato nella storia del pop-rock.