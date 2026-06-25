Amuni Gelateria a Shanghai: il sogno siciliano di Alessandro Conti tra Italia e Cina

Del legame tra la nostra Isola e la Cina se ne parla davvero poco, ma ci sono anche brillantissime eccezioni. Nel cuore di Yongjia Road, nel distretto di Xuhui, tra i platani che animano una delle zone più vive di Shanghai, si trova una piccola bottega dal sapore mediterraneo: Amuni Gelateria. A guidarla è Alessandro Conti, siciliano trapiantato in Cina da quasi dieci anni, che ha scelto di lasciare una carriera nel mondo dell’interpretariato per inseguire la sua vera passione: il gelato artigianale.