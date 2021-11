Allerta meteo arancione, Catania ancora sotto assedio dal maltempo

Allerta meteo arancione, la Protezione Civile comunica che continueranno le condizioni meteo avverse e che la Sicilia resta sotto l’occhio del ciclone.

Piogge, nubifragi, tempeste e per finire il Medicane, l’uragano che avrebbe squarciato interamente la Sicilia se l’avesse attraversata come previsto dai meteorologi. Ma in realtà non finisce qui. Oggi ancora annunciata allerta meteo arancione.

La Protezione Civile regionale lancia infatti l’avviso per il rischio meteo idrogeologico per la giornata di oggi. Segnalato il livello di allerta meteo arancione con la possibilità, anche per la Sicilia orientale, di fenomeni di precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.

Alla luce delle imminenti avverse condizioni meteo ‘Amministrazione comunale, invita i cittadini alla massima prudenza.

Sono molteplici le raccomandazioni emanate dalla Protezione Civile regionale

• spostarsi da casa solo se strettamente necessario ed eventualmente evitare l’utilizzo di mezzi a ruote;

• evitare sottopassaggi, cavalcavia, ponti;

• evacuare per tempo edifici precari soprattutto se ubicati a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti;

• non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda, in caso di difficoltà, di contattare il numero unico per le emergenze 112.