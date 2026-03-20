Allergie e occhi: perché prudono, si arrossano e come intervenire davvero

Ne parliamo con l’oculista Giovanni Moschitta

Con l’arrivo della primavera molte persone iniziano a convivere con sintomi oculari fastidiosi: occhi rossi, lacrimazione, prurito continuo, sensazione di sabbia sotto le palpebre. Spesso si parla genericamente di “allergia”, ma non sempre è chiaro cosa stia accadendo davvero.

Secondo Giovanni Moschitta, oculista specializzato in chirurgia refrattiva, le allergie oculari sono molto più diffuse di quanto si pensi e, soprattutto, spesso sottovalutate.

«L’occhio è una delle prime strutture a reagire agli allergeni», spiega. Pollini, polvere, acari o peli di animali possono scatenare una risposta immediata, che coinvolge direttamente la superficie oculare.

I sintomi più comuni

Le allergie agli occhi si manifestano con segnali abbastanza riconoscibili, anche se spesso confusi con altre condizioni.

Tra i più frequenti:

prurito intenso

arrossamento

lacrimazione

bruciore

gonfiore delle palpebre

sensibilità alla luce

«Il prurito è il sintomo chiave», sottolinea Moschitta. «È quello che più distingue una congiuntivite allergica da altre forme». Ed è anche quello che porta più facilmente a peggiorare la situazione.

Perché sfregarsi gli occhi peggiora tutto

Quando gli occhi prudono, il gesto istintivo è sfregarli. Ma è proprio questo uno degli errori più comuni.

«Sfregare gli occhi aumenta l’infiammazione e può aggravare i sintomi», spiega Moschitta. Inoltre, può irritare ulteriormente la superficie oculare e, nei soggetti predisposti, contribuire a problemi più complessi. Non sempre è facile distinguere tra allergia e infezione.

Ma ci sono alcune differenze utili.

Nelle allergie:

il prurito è molto presente

spesso sono coinvolti entrambi gli occhi

non ci sono secrezioni dense

Nelle infezioni , invece, possono comparire secrezioni più evidenti, dolore e sintomi più localizzati.

«Quando i sintomi persistono o non sono chiari, è sempre meglio fare una valutazione oculistica», consiglia Moschitta.

Come gestire i sintomi

La gestione delle allergie oculari parte sempre dalla prevenzione e dalla riduzione dell’esposizione agli allergeni, quando possibile.

Alcuni accorgimenti utili:

evitare di toccare o sfregare gli occhi

lavare spesso le mani

utilizzare occhiali da sole all’aperto

mantenere puliti gli ambienti domestici

In alcuni casi, possono essere indicati colliri specifici prescritti dal medico.

Quando è il caso di intervenire

Le allergie oculari non sono pericolose nella maggior parte dei casi, ma possono diventare molto fastidiose e incidere sulla qualità della vita. «Se i sintomi sono intensi, persistenti o ricorrenti, è importante non sottovalutarli», sottolinea Moschitta.

Una valutazione corretta permette di impostare il trattamento più adatto ed evitare complicazioni. Con le giuste attenzioni e un approccio consapevole, è possibile gestire i sintomi e proteggere la salute dei tuoi occhi.