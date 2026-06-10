Alfredino Rampi, il bambino che cambiò l’Italia. 45 anni dalla sua morte

La tragedia di Vermicino che commosse l’Italia

A 45 anni dalla tragedia di Vermicino, il ricordo di una vicenda che segnò la storia della televisione e della Protezione Civile italiana. Ci sono eventi che superano i confini della cronaca e diventano memoria collettiva. La storia di Alfredo “Alfredino” Rampi è una di queste.

I disperati tentativi di salvare Alfredino

Era il 10 giugno 1981 quando il piccolo Alfredino, sei anni appena, cadde accidentalmente in un pozzo artesiano nelle campagne di Vermicino, alle porte di Roma. Quello che inizialmente sembrava un drammatico incidente destinato a risolversi in poche ore si trasformò in una tragedia che tenne con il fiato sospeso un intero Paese per quasi tre giorni.

La diretta televisiva che cambiò il giornalismo italiano

Milioni di italiani seguirono in diretta televisiva le operazioni di soccorso. Per la prima volta nella storia della televisione italiana, il dolore privato di una famiglia entrò nelle case di tutti, minuto dopo minuto. La Rai interruppe la normale programmazione per raccontare senza sosta i tentativi disperati di salvare il bambino intrappolato nel pozzo.

I soccorritori provarono ogni soluzione possibile. Furono effettuati scavi paralleli, vennero calati volontari e speleologi nel tentativo di raggiungere il piccolo. Sul luogo arrivò persino il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che rimase accanto alla famiglia condividendone l’angoscia. Ma ogni tentativo si rivelò inutile.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, dopo ore di speranze e delusioni, arrivò la notizia che nessuno voleva ascoltare: Alfredino non ce l’aveva fatta.

La tragedia di Vermicino lasciò un segno profondo nell’opinione pubblica italiana. Da un lato mostrò i limiti organizzativi del sistema dei soccorsi dell’epoca; dall’altro aprì una riflessione sul ruolo dei media nel racconto del dolore e delle emergenze. Molti studiosi considerano proprio quella lunga diretta televisiva l’inizio della cosiddetta “TV del dolore”, un modello comunicativo che avrebbe influenzato profondamente il giornalismo televisivo degli anni successivi.

L’impatto sulla nascita della Protezione Civile moderna

Ma dall’immenso dolore nacque anche qualcosa di positivo. La vicenda contribuì ad accelerare il dibattito sulla necessità di un sistema nazionale più efficiente per la gestione delle emergenze. Negli anni successivi si sviluppò quel percorso che avrebbe portato alla moderna Protezione Civile italiana, oggi riconosciuta tra le più organizzate al mondo.

La famiglia Rampi trasformò il lutto in impegno civile. Il nome di Alfredino divenne simbolo di prevenzione, sicurezza e tutela dell’infanzia. Ancora oggi la sua storia viene ricordata come una delle pagine più dolorose e significative della Repubblica italiana.

Il ricordo di Alfredino Rampi a 45 anni dalla tragedia

A distanza di decenni, Vermicino continua a rappresentare molto più di un fatto di cronaca. È il ricordo di un bambino che non è mai stato dimenticato e di un Paese che, davanti a quella tragedia, fu costretto a interrogarsi sui propri limiti, sulle proprie responsabilità e sul modo di raccontare il dolore.

Perché Alfredino Rampi non è soltanto il protagonista di una delle vicende più drammatiche della storia italiana: è una ferita collettiva che ancora oggi continua a parlare alle coscienze.