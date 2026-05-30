Finale playoff amara per l’Alfa Catania: Gela vince primo round 97-62

Inizia in salita il cammino dell’Alfa Basket Catania nella finale playoff. Al PalaLeonardo, infatti, i rossazzurri sono stati superati con un netto 97-62 dal Gela Basket, che si porta così in vantaggio nella serie grazie a una prestazione praticamente perfetta sotto il profilo offensivo.

La formazione gelese ha preso il controllo dell’incontro fin dalle battute iniziali, imponendo ritmo, intensità e grande precisione al tiro. Gli etnei, al contrario, non sono mai riusciti a trovare continuità in attacco né a limitare le principali bocche da fuoco avversarie.

L’avvio di gara è stato subito favorevole agli ospiti. Trascinato dalle giocate di Tarik Hajrovic, il Gela Basket ha costruito rapidamente un vantaggio importante, chiudendo il primo quarto sul 25-12 e mettendo immediatamente pressione ai padroni di casa.

Nel secondo periodo è arrivato l’allungo che ha di fatto deciso la sfida. I gelesi hanno aumentato ulteriormente l’intensità su entrambe le metà campo, sfruttando le difficoltà offensive della Decò Alfa e colpendo con continuità. Giovanni Occhipinti si è confermato uno dei protagonisti assoluti dell’incontro, guidando i suoi verso il largo vantaggio maturato all’intervallo lungo, chiuso sul punteggio di 56-27.

Dopo la pausa, la squadra catanese ha cercato di reagire per limitare il passivo, ma il terzo quarto si è concluso in perfetto equilibrio (18-18), consentendo agli ospiti di mantenere invariato il margine accumulato nei primi venti minuti di gioco.

Nell’ultima frazione il Gela Basket ha continuato a trovare con facilità la via del canestro, soprattutto dalla lunga distanza, consolidando ulteriormente il proprio vantaggio fino al definitivo 97-62.

Per la Decò Alfa Catania una serata da archiviare in fretta, con la consapevolezza che servirà una prestazione completamente diversa nella prossima sfida per rimettere in equilibrio la serie e continuare a inseguire il sogno promozione.

jacktoto