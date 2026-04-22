Alfa Basket chiude prima: doppia vittoria e playoff nel mirino

Alfa Basket, doppia vittoria per chiudere la regular season in vista dei playoff

Si conclude la regular season e per Alfa Basket è giunto il momento della verità con i playoff ormai alle porte. Per chiudere in bellezza al primo posto la regular season gli uomini allenati da Željko Zečević non si sono fatti mancare nulla e hanno sconfitto la Dierre di Reggio Calabria in trasferta 78-92 e poi la Virtus Trapani in casa per 93-71.

Due punteggi che mostrano l’autorità di Alfa Basket nell’imporre il suo gioco e che certificano nel migliore dei modi la prima posizione nel girone in vista dei playoff.

Il successo contro Dierre Reggio Calabria

Il direttore sportivo di Alfa Basket, Carmelo Carbone, ha sottolineato come queste vittorie sia state ottenute comunque con tanto sudore, dato anche il valore degli avversari.

«Abbiamo vinto sia a Reggio Calabria che in casa con la Virtus Trapani – ha detto Carbone – e si è trattato di due vittorie abbastanza convincenti, soprattutto quella a Reggio Calabria, in quanto la Dierre è una signora squadra. Abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo fatto un’ottima partita e anche se gli avversari ci hanno impegnati oltre misura siamo riusciti ad avere la meglio. Abbiamo patito anche qualche infortunio, come quello di Drigo, che non ha potuto giocare l’ultimo quarto. Ma tutti i ragazzi entrati in campo hanno dato una dimostrazione di forza e abbiamo vinto la partita».

La vittoria contro Virtus Trapani

Sabato scorso è arrivata la vittoria contro la Virtus Trapani: «Abbiamo vinto altrettanto bene, anche se era una partita che valeva poco con il primo posto conquistato e consolidato. Abbiamo fatto giocare molti giovani, che hanno dato anche loro un’ottima risposta, e tutti quelli che sono entrati in campo hanno dimostrato una crescita e di essere chiamati per dire la loro quando c’è bisogno. La Virtus Trapani è arrivata quarta e la Dierre Reggio Calabria sesta e questo secondo me ha un po’ ribaltato i valori dei rispettivi roster, in quanto quello dei reggini è più forte secondo me. La Virtus Trapani ha comunque conquistato il quarto posto meritatamente proponendo un ottimo gioco e ha giocatori interessanti. Probabilmente li incontreremo nella semifinale playoff».

Playoff: avversari e possibili scenari per Alfa Basket

In questo weekend ci sarà il riposto «con i play in per le squadre che devono classificarsi tra l’ottavo e il settimo posto e da questi spareggi tra Palermo e Giarre uscirà la nostra avversaria al primo turno. Siamo abbastanza sereni e stiamo facendo allenamenti intensi, visto che abbiamo questi quindici giorni prima di affrontare il primo turno. Stiamo anche recuperando i giocatori acciaccati vittime di piccoli infortuni. Siamo arrivati primi solitari con due punti di vantaggio su Gela».

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