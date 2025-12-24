Alfa Basket prima in classifica: ottimismo, ma strada ancora lunga

Il campionato dell’Alfa Basket, società cestistica catanese militante nella Serie C del basket, procede in modo spedito con un solo inciampo, e a questo punto c’è da essere del tutto ottimisti. Gli uomini allenati da Željko Zečević hanno infatti giocato 11 gare perdendone solo una contro Gela e vincendo tutte le altre mantenendosi al primo posto in classifica.

I prossimi impegni

Il direttore generale dell’Alfa Basket, Carmelo Carbone, si mantiene di buon umore e crede che il salto di categoria sia possibile, anche se ancora la strada verso la promozione è piuttosto lunga.

«Il campionato sta andando oltre ogni più rosea aspettativa – ha detto Carbone – e noi siamo piuttosto ottimisti per un bilancio positivo che ci vede in testa alla classifica in compagnia di Gela, ma avanti per differenza canestri. Siamo in vantaggio perché negli scontri diretti abbiamo vinto per 30 punti e abbiamo perso con uno scarto minore in casa. Sono contento della stagione finora giocata e che, ripeto, è andata oltre le più rosee previsioni. Ancora però non si è fatto niente, perché siamo ancora agli inizi, in quanto con la nuova formula la prima fase si conclude il prossimo mese. Finora abbiamo fatto tutto il girone più tre partite di quello di ritorno. L’Alfa Basket giocherà la prossima con Siracusa, poi riposeremo e giocheremo a Scicli, poi con il Cus in casa e col Pgs fuori casa».

La nuova formula e il mercato di gennaio

La nuova formula prevede che «le prime cinque di questo raggruppamento faranno la seconda fase con le prima cinque del raggruppamento della Sicilia occidentale. Ma ci porteremo i punti diretti che avremo fatto con le dirette concorrenti che si sono qualificate con noi. Poi ci saranno i playoff tra le prime otto e per questo dico che è molto lunga la strada».

Sempre per via della nuova formula «ci sono mini gironi con i quali è stato diviso il campionato. In vista del mercato di gennaio si è attenti e se ci sarà da fare qualcosa la faremo. Dipenderà da tante cose».