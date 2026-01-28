Alfa Basket, vinti due derby ci si prepara alla fine della prima fase

Continua a volare l’Alfa Basket, società cestistica catanese militante nella Serie C del basket italiano. Il preannunciato derby contro Scicli e quello tutto etneo con il Cus Catania sono stati vinti e il primo posto in coabitazione con Gela, unica squadra ad aver avuto la meglio sugli uomini allenati da Željko Zečević, è sempre più saldo.

A fare il punto della situazione è, come di consueto, il direttore generale Carmelo Carbone, che sottolinea anche come adesso ci si proietti verso la seconda parte del campionato con molto ottimismo.

«Abbiamo vinto entrambe le partite – afferma Carbone –, sia con Scicli a domicilio, facendo una bella partita di squadra, che con il Cus, dove abbiamo faticato invece un po’ al primo quarto, andando però poi a vincere. Abbiamo vinto con entrambe con 18 punti in più, stiamo andando alla grande, siamo contenti e adesso abbiamo l’ultimo impegno domenica con la Pgs Sales e poi cominceremo la seconda fase».

La sfida alle porte dovrebbe essere abbastanza agevole per l’Alfa Basket, «almeno sulla carta, ma quando si gioca in trasferta, anche se giocheremo sempre a Catania al Pala Zurria, c’è sempre un’aliquota di difficoltà, come per tutte le partite fuori casa, che danno sempre qualche problemino in più rispetto alle partite interne».

Al momento non si registrano nuovi movimento nel mercato, né in entrata né tantomeno in uscita, in quanto «al momento non ci sono cessioni all’orizzonte. Siamo a pari punti con Gela, che abbiamo battuto a domicilio e che poi ci ha battuti in casa. Al momento per differenza di canestri siamo noi in vantaggio. Ora finisce la prima fase e ci stiamo già preparando in vista della seconda e speriamo di continuare lo stesso percorso tenuto nella prima. Abbiamo tanti che segnano, come Budrys, il capitano Abramo e altri. Al momento stiamo rispettando le aspettative di inizio campionato, purtroppo non possiamo vincere tutte le partite, un inciampo c’è sempre».