Alfa Basket Catania, nuova stagione alle porte: dopo la delusione playoff si riparte con ambizione

La delusione per la finale playoff persa contro il Gela è ancora presente, ma in casa Alfa Basket Catania è già iniziata la programmazione della nuova stagione. Il mancato salto in Serie B ha lasciato inevitabilmente amarezza, dopo un percorso che aveva visto la formazione rossazzurra arrivare fino all’ultimo atto della corsa promozione, ma la società è pronta a ripartire con entusiasmo e ambizione.

L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva per affrontare una nuova stagione di Serie C da protagonista, con la consapevolezza delle difficoltà di un campionato lungo e impegnativo.

A fare il punto sul presente e sul futuro dell’Alfa Basket Catania è il direttore sportivo Carmelo Carbone, che traccia la strada del nuovo progetto tecnico.

Dalla delusione playoff alla voglia di ripartire

La sconfitta nella finale contro Gela ha impedito all’Alfa Basket Catania di coronare il sogno della promozione, ma non ha spento la volontà della società di rilanciare le proprie ambizioni.

«La delusione per dovere ancora ripartire dalla Serie C c’è, ma non ci faremo trovare impreparati ai nastri di partenza e ripartiamo per fare un ottimo campionato», spiega Carmelo Carbone.

Un messaggio che testimonia la volontà del club di trasformare l’amarezza della scorsa stagione in energia positiva per il nuovo campionato.

«Ci stiamo attrezzando per fare una squadra competitiva per competere nel prossimo campionato di C, che sarà sempre impegnativo con 17 squadre, con i playoff e la vincitrice che raggiungerà la B», aggiunge il direttore sportivo.

La Serie C che attende l’Alfa Basket Catania si preannuncia quindi ricca di ostacoli, con tante formazioni pronte a contendersi l’unico posto disponibile per la promozione.

Mercato aperto: conferme e nuovi innesti

Il lavoro della società è già concentrato sulla costruzione del roster. La strategia è quella di mantenere alcuni punti fermi della squadra dello scorso anno e allo stesso tempo inserire giocatori capaci di aumentare il livello competitivo del gruppo.

«Il mercato è aperto, stiamo cercando di fare una buona squadra, con le conferme di Abramo e Budrys e con il ritorno di un catanese, Elia, che era nostro ex giocatore», racconta Carbone.

La dirigenza rossazzurra continua quindi a muoversi per completare una rosa equilibrata, con profili in grado di garantire qualità ed esperienza.

«Stiamo lavorando per prendere giocatori importanti che daranno un buon contributo per fare un ottimo campionato», sottolinea il direttore sportivo.

Il saluto a Drigo e il nuovo corso tecnico

Tra le novità della prossima stagione c’è anche la partenza di Drigo, che ha scelto di proseguire la propria carriera al Gela, squadra che ha conquistato la promozione in Serie B proprio al termine della scorsa stagione.

Una separazione accolta dalla società con grande rispetto nei confronti del giocatore.

«Drigo è andato a Gela, è giusto che giochi in B e gli mandiamo un grosso in bocca al lupo», afferma Carmelo Carbone.

Per il nuovo campionato l’Alfa Basket Catania ripartirà anche da una nuova guida tecnica. La società ha infatti scelto Stefano Marisi, giovane allenatore reduce dall’esperienza sulla panchina del Milazzo.

«Ricominceremo dopo il 20 agosto e abbiamo anche l’allenatore nuovo, Stefano Marisi, un tecnico giovane che viene dal Milazzo e sul quale puntiamo molto», conclude il direttore sportivo.

Una nuova sfida per il club rossazzurro

L’Alfa Basket Catania si prepara dunque ad affrontare una nuova stagione con rinnovate motivazioni. La mancata promozione dello scorso anno rappresenta un punto di partenza per costruire un progetto ancora più ambizioso, puntando su un gruppo competitivo e su una nuova identità tecnica.

La strada verso la Serie B ripartirà dalla Serie C, ma la società rossazzurra ha già le idee chiare: lavorare con programmazione, costruire una squadra all’altezza e provare a essere ancora una volta protagonista nella corsa ai playoff.