Alfa Basket si prepara a scendere in campo: sabato 26 settembre arriva il Basket Cefalù

Il tempo dell’attesa è finito. L’Alfa Basket Catania si prepara al nuovo campionato di Serie C con rinnovate ambizioni dopo la sconfitta nella finale dello scorso campionato contro Gela.

La dirigenza durante il mercato estivo ha cercato di mantenere la stessa ossatura di squadra confermando Abramo, Lafitte, Budrys e Torrisi e la volontà di ben figurare per la società cestistica capitanata dal presidente Nico Torrisi è tanta, anche se, come abbiamo visto, si decide tutto nei playoff con la squadra etnea che ha perso proprio l’ultimo atto per raggiungere l’agognata Serie B dopo aver condotto una stagione quasi perfetta.

Dopo i test precampionato superati con pieno merito contro Siracusa Basket e Pgs Sales, il Pala Leonardo di Canalicchio riaccenderà le luci sul parquet per la compagine etnea il prossimo sabato 26 settembre alle ore 18,30 contro il Basket Cefalù. In vista di questo incontro di certo impegnativo, contro una squadra che mira anch’essa al salto di categoria si respira un’aria più che positiva e tanta voglia di fare bene.