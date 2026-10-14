Alex Britti, “Una su un milione”: il 14 ottobre 2000 iniziava la “corsa” di una canzone diventata un classico

Il 14 ottobre 2000 “Una su un milione” di Alex Britti faceva il suo ingresso nella top 20 dei singoli, dando il via a un percorso destinato a portare il brano tra i pilastri del repertorio del chitarrista e cantautore romano. Una canzone d’amore capace di conquistare il pubblico grazie a una melodia immediata, a un ritmo lento, ma incalzante e a un linguaggio semplice, nel quale romanticismo e ironia si incontrano con naturalezza.

All’inizio degli anni Duemila, Britti era già un artista affermato dopo i successi di Solo una volta e Mi Piaci tra 1998 e 1999, portando nelle classifiche un’identità artistica che univa la sensibilità pop alla sua formazione blues. La chitarra nelle sue canzoni diventava così parte integrante del racconto musicale ponendosi come una presenza capace di dare carattere e continuità alla canzone.

In “Una su un milione” questa combinazione si traduce in una struttura musicale facilmente riconoscibile, con un giro armonico essenziale contribuisce a rendere il brano orecchiabile fin dal primo ascolto, mentre la chitarra sostiene la melodia alternando passaggi delicati e una ritmica costante.

Il cuore del brano è una dichiarazione d’amore con delle metafore colorate, situazioni fantasiose e paragoni volutamente esagerati. L’immaginazione diventa così uno strumento per esprimere il desiderio di condividere tutto con la persona amata, costruendo un mondo in cui anche le idee più stravaganti o inimmaginabili sembrano possibili.

È soprattutto nel ritornello che emerge la capacità di Britti di trasformare un’emozione intima in qualcosa di immediatamente condivisibile, con l’amore raccontato attraverso sensazioni fisiche, immagini quotidiane e contrasti inaspettati. La dolcezza si mescola all’ironia, mentre la semplicità delle parole rende il testo vicino a un pubblico ampio, senza rinunciare alla personalità.

Questa immediatezza è uno degli elementi che hanno contribuito alla fortuna della canzone. “Una su un milione” è infatti un brano che vuole comunicare un sentimento riconoscibile, accompagnandolo con una melodia che rimane facilmente impressa.

L’ingresso nella top 20 dei singoli il 14 ottobre 2000 rappresentò il primo passaggio di una corsa destinata a proseguire nei mesi successivi. Il brano si impose nell’immaginario musicale di quella stagione, diventando una presenza familiare per gli ascoltatori e consolidando il legame tra Alex Britti e un pubblico conquistato dalla sua capacità di unire melodia, chitarra e immediatezza narrativa.

A distanza di anni, “Una su un milione” conserva il fascino delle canzoni capaci di attraversare le stagioni senza perdere la propria freschezza. Il tutto grazie al’equilibrio tra pop e blues, tra sentimento e leggerezza, tra una dichiarazione d’amore e il sorriso con cui viene raccontata. Una canzone che, fin dal suo debutto in classifica nell’ottobre del 2000, ha saputo trasformare una storia personale in una melodia da cantare insieme e che ancora è considerata un classico della musica italiana, in particolar modo nei momenti di riflessione di ognuno di noi.

jacktoto